Szczęsny oceniony przez hiszpańską prasę. To jego zalety i wady

14:37, 28. maja 2026
Michał Stompór
Wojciech Szczęsny ma za sobą drugi sezon w barwach Barcelony. Jaki doświadczony golkiper spisywał się w minionych rozgrywkach? Postawę 36-latka ocenił Xavier Bosch.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

W październiku 2024 roku Barcelona przekonała byłego reprezentanta Polski do powrotu z piłkarskiej emerytury. Wojciech Szczęsny najpierw podpisał kontrakt tylko do końca ligowych zmagań, a następnie przedłużył go o dwa kolejne sezony. Obecna umowa byłego bramkarza Arsenalu, Romy i Juventusu obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jego przyszłość już jest znana.

Do tej pory golkiper urodzony w Warszawie rozegrał 42 spotkania w barwach Blaugrany. Dwanaście z nich przypadło na zakończony sezon. Jak prezentował się 36-latek? Xavier Bosch wskazał zalety i wady wychowanka Legii.

– Szczęsny ma charyzmę, doświadczenie i szatnia go uwielbia. Ale liczby trudno zignorować. 21 straconych goli w 12 występach, ani jednego czystego konta. Połowa porażek Barçy miała miejsce z nim w bramce. To świetna postać w zespole, ale Barcelona nie może udawać, że te liczby są normalne ani wystarczająco dobre jak na rezerwowego golkipera – stwierdził hiszpański dziennikarz.

Czy Polak utrzyma pozycję pierwszego zmiennika Joana Garcii? Nie jest tajemnicą, że Duma Katalonii bacznie przygląda się innemu bramkarzowi z La Liga. Ponadto po sezonie do klubu wracają Iñaki Peña, Marc-André ter Stegen i Áron Yaakobishvili, a w kadrze znajduje się jeszcze Diego Kochen.

