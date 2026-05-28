Riquelme ma „uzgodnionego” trenera i dwa transfery dla Realu Madryt!

Enrique Riquelme szykuje mocne argumenty przed wyborami w Realu Madryt. Kandydat na prezydenta ma mieć przygotowany plan sportowy, który obejmuje trenera i dwóch piłkarzy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Enrique Riquelme

Wybory w Realu Madryt mogą mieć bardzo mocny wątek transferowy. Enrique Riquelme, który chce rzucić wyzwanie Florentino Perezowi, pracuje nad projektem sportowym i według Cadena SER przygotował już konkretne nazwiska.

Manu Carreño przekazał w programie „El Larguero”, że kandydat ma „uzgodnionego” trenera oraz dwóch piłkarzy. Na razie nie chce jednak ujawniać ich nazwisk.

– Poproszono go, żeby ogłosił to możliwie jak najpóźniej – powiedział Carreño.

Trener i dwa transfery mają przekonać socios

Riquelme nie ogranicza swojej kandydatury wyłącznie do spraw organizacyjnych. Wcześniej mówiło się o planach budowy „Ciudad del Socio”, ale kibice Realu czekają przede wszystkim na ruchy sportowe po sezonie bez najważniejszych trofeów.

Javier Herráez dodał, że sprawa nie jest jeszcze formalnie zamknięta, ale wygląda bardzo poważnie.

– Z tego, co wiem, nie jest to jeszcze dopięte, ale wszystko jest już uzgodnione i temat jest bardzo poważny – stwierdził dziennikarz.

Według Cadena SER jednym z elementów planu ma być trener prowadzący obecnie drużynę oraz hiszpański piłkarz, który pojedzie na mundial w 2026 roku. Drugim wzmocnieniem ma być kolejny zawodnik, którego nazwisko Riquelme chce zachować na końcówkę kampanii wyborczej.