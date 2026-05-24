Szczęsny o przyszłości w Barcelonie. Wystarczyło jedno słowo

10:15, 24. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Chiringuito TV

Wojciech Szczęsny ma kontrakt do połowy 2027 roku. Pojawiały się jednak plotki, że odejdzie w nadchodzące lato. Były reprezentant Polski odpowiedział El Chiringuito TV na pytanie o przyszłość w FC Barcelonie. 36-latek zostanie w klubie na kolejny sezon.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zostanie w Barcelonie na kolejny sezon

Wojciech Szczęsny w październiku 2024 roku wrócił z emerytury, podpisując kontrakt z FC Barceloną. Obecna umowa wygasa w połowie 2027 roku. Natomiast w mediach pojawiało się w ciągu ostatnich miesięcy wiele informacji, sugerujących, że 36-latek pożegna się z klubem po zakończeniu sezonu. Po meczu z Valencią były reprezentant Polski rozwiał wątpliwości dot. przyszłości.

Szczęsny niespodziewanie znalazł się ponownie w bramce Blaugrany. W końcówce sezonu otrzymał dwie dodatkowe szanse, żeby zaprezentować się kibicom. W starciach z Valencią oraz Alaves stracił cztery bramki, a Barcelona przegrała oba mecze.

Po konfrontacji z Nietoperzami bramkarz katalońskiego klubu został zapytany przez dziennikarz o to, czy zostanie w klubie. Odpowiedź była krótka, ale stanowcza. – Tak – odpowiedział Szczęsny, rozwiewając wątpliwości, czy wciąż będzie związany z Dumą Katalonii.

W tym sezonie Szczęsny pełnił zupełnie inną rolę w zespole w porównaniu do kampanii 2024/2025, gdy był jedynką. Teraz pierwszym wyborem między słupkami był Joan Garcia, a Polak stał się jego zmiennikiem. Łącznie uzbierał 12 spotkań, w których tylko raz zachował czyste konto. Stracił we wszystkich rozgrywkach dwadzieścia jeden goli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości