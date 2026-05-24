Szczęsny o przyszłości w Barcelonie. Wystarczyło jedno słowo

Wojciech Szczęsny ma kontrakt do połowy 2027 roku. Pojawiały się jednak plotki, że odejdzie w nadchodzące lato. Były reprezentant Polski odpowiedział El Chiringuito TV na pytanie o przyszłość w FC Barcelonie. 36-latek zostanie w klubie na kolejny sezon.

Wojciech Szczęsny w październiku 2024 roku wrócił z emerytury, podpisując kontrakt z FC Barceloną. Obecna umowa wygasa w połowie 2027 roku. Natomiast w mediach pojawiało się w ciągu ostatnich miesięcy wiele informacji, sugerujących, że 36-latek pożegna się z klubem po zakończeniu sezonu. Po meczu z Valencią były reprezentant Polski rozwiał wątpliwości dot. przyszłości.

Szczęsny niespodziewanie znalazł się ponownie w bramce Blaugrany. W końcówce sezonu otrzymał dwie dodatkowe szanse, żeby zaprezentować się kibicom. W starciach z Valencią oraz Alaves stracił cztery bramki, a Barcelona przegrała oba mecze.

Po konfrontacji z Nietoperzami bramkarz katalońskiego klubu został zapytany przez dziennikarz o to, czy zostanie w klubie. Odpowiedź była krótka, ale stanowcza. – Tak – odpowiedział Szczęsny, rozwiewając wątpliwości, czy wciąż będzie związany z Dumą Katalonii.

W tym sezonie Szczęsny pełnił zupełnie inną rolę w zespole w porównaniu do kampanii 2024/2025, gdy był jedynką. Teraz pierwszym wyborem między słupkami był Joan Garcia, a Polak stał się jego zmiennikiem. Łącznie uzbierał 12 spotkań, w których tylko raz zachował czyste konto. Stracił we wszystkich rozgrywkach dwadzieścia jeden goli.