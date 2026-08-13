Maciej Rogowski/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Hiszpanii 2026

Superpuchar Hiszpanii tym razem nie w Arabii Saudyjskiej

Superpuchar Hiszpanii 2027 nie odbędzie się w Hiszpanii. To żadna niespodzianka. Pięć poprzednich edycji miało miejsce w Arabii Saudyjskiej – trzy w Rijadzie i dwie w Dżuddzie. Teraz turniej z udziałem czterech drużyn zmieni lokalizację.

Gdzie zagrają FC Barcelona, Real Madryt, Atletico i Real Sociedad? Krajowa federacja piłkarska poinformowała, że Supercopa de España 2027 zaplanowano w Turcji, a konkretnie w Stambule. Gospodarzem zmagań będzie Stadion Olimpijski im. Atatürka.

– Stambuł został wybrany po okresie prac i negocjacji, w trakcie których przeanalizowano aż siedem ofert lokalizacji z różnych zakątków świata. Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej (RFEF) podczas procesu wyboru miasta gospodarza Superpucharu Hiszpanii współpracowała z firmą SELA, która wspiera RFEF w organizacji turnieju od czasu, gdy rozgrywany jest on w Arabii Saudyjskiej – czytamy w oficjalnym komunikacie.

𝗖𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼.



La #superSupercopa 2027 se disputará en Estambul.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/riMUqwjWgQ pic.twitter.com/RFTd6M7kc5 — RFEF (@rfef) August 13, 2026

Superpuchar Hiszpanii 2027 odbędzie się w Stambule w dniach 2-7 lutego 2027 r. Co ciekawe, Turcja ugości tylko jedną edycję rywalizacji. Już w 2028 roku turniej powróci do Arabii Saudyjskiej.