Superpuchar Hiszpanii z nową lokalizacją. Tu zagrają Barcelona i Real

14:15, 13. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  
Superpuchar Hiszpanii 2026
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Maciej Rogowski/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Superpuchar Hiszpanii 2026

Superpuchar Hiszpanii tym razem nie w Arabii Saudyjskiej

Superpuchar Hiszpanii 2027 nie odbędzie się w Hiszpanii. To żadna niespodzianka. Pięć poprzednich edycji miało miejsce w Arabii Saudyjskiej – trzy w Rijadzie i dwie w Dżuddzie. Teraz turniej z udziałem czterech drużyn zmieni lokalizację.

Gdzie zagrają FC BarcelonaReal Madryt, Atletico i Real Sociedad? Krajowa federacja piłkarska poinformowała, że Supercopa de España 2027 zaplanowano w Turcji, a konkretnie w Stambule. Gospodarzem zmagań będzie Stadion Olimpijski im. Atatürka.

– Stambuł został wybrany po okresie prac i negocjacji, w trakcie których przeanalizowano aż siedem ofert lokalizacji z różnych zakątków świata. Królewska Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej (RFEF) podczas procesu wyboru miasta gospodarza Superpucharu Hiszpanii współpracowała z firmą SELA, która wspiera RFEF w organizacji turnieju od czasu, gdy rozgrywany jest on w Arabii Saudyjskiej – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Superpuchar Hiszpanii 2027 odbędzie się w Stambule w dniach 2-7 lutego 2027 r. Co ciekawe, Turcja ugości tylko jedną edycję rywalizacji. Już w 2028 roku turniej powróci do Arabii Saudyjskiej.

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