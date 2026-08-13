Ogromne problemy Lecha Poznań. Kolejny komunikat

12:48, 13. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań mierzy się z ogromnymi problemami przed rewanżowym spotkaniem z KI Klaksvik. Kolejorz nadal nie pojawił się na Wyspach Owczych, a klub opublikował kolejny komunikat.

Mikael Ishak (Lech Poznań - KI Klaksvik)
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Ruslan Taran/ Alamy Live News Na zdjęciu: Mikael Ishak (Lech Poznań - KI Klaksvik)

Lech Poznań nadal czeka

Podopieczni Nielsa Frederiksena znaleźli się w niezwykle niekomfortowej sytuacji. Zgodnie z początkowym planem Lech Poznań miał wyruszyć w podróż w środę, ale warunki atmosferyczne wymusiły przełożenie lotu na Wyspy Owcze na następny dzień.

Samolot z drużyną mistrzów Polski na pokładzie wystartował dopiero po godzinie 9:00 w czwartek. Mgła, która spowiła lotnisko w Vágar, uniemożliwiła lądowanie, zaplanowane jeszcze przed 11:00 czasu polskiego. Poznaniacy zostali przekierowani do Bergen w Norwegii.

– Warunki atmosferyczne, które panują aktualnie na Wyspach Owczych, uniemożliwiły lądowanie naszego samolotu w Vágar. Zostaliśmy przekierowani do Bergen w Norwegii i tutaj będziemy czekać na decyzje odnośnie dalszej podróży. Pozostajemy w kontakcie z UEFĄ w sprawie dokładnej godziny oraz terminu rozegrania meczu – czytamy w oficjalnym komunnikacie klubu.

Jarosław Sobierajewicz z radia Eska Rock przekonuje, że Lech podejmie kolejną próbę podróży na Wyspy Owcze. Czy to oznacza, że spotkanie dojdzie do skutku w pierwotnym terminie?

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