Gabriel Jesus odrzucił wielkie pieniądze. Tam nie chce grać

Gabriel Jesus może wkrótce zakończyć swoją przygodę z Arsenalem, ale nie zamierza wybierać każdego kierunku. Nicolo Schira informuje, że Brazylijczyk odrzucił dwie lukratywne propozycje z Turcji.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Napoli pozostaje w grze o Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus wszedł w ostatni rok kontraktu z Arsenalem i nie ma zagwarantowanego miejsca w podstawowym składzie. Londyński klub jest więc gotowy rozważyć sprzedaż 29-letniego napastnika jeszcze podczas obecnego okna.

Według Nicolo Schiry w ostatnich dniach Brazylijczyk otrzymał dwie atrakcyjne finansowo propozycje od klubów z tureckiej Super Lig. Obie zostały odrzucone. Zawodnik może pozostać w jednej z czołowych europejskich lig, ponieważ zainteresowanie nim wykazuje Napoli oraz dwa inne kluby.

Istotnie zmieniły się również oczekiwania Arsenalu. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na cenę wynoszącą około 20 milionów euro. Obecnie Kanonierzy mają być gotowi zaakceptować ofertę na poziomie co najmniej 15 milionów euro. Sytuację klubu komplikuje wygasający za rok kontrakt napastnika.

Napoli pozostaje poważnym kandydatem do pozyskania Jesusa. „La Gazzetta dello Sport” informowała wcześniej, że włoski klub umieścił Brazylijczyka wśród swoich celów transferowych. Sam zawodnik ma być zainteresowany możliwością kontynuowania kariery we Włoszech.

Odrzucenie ofert z Turcji pokazuje, że pieniądze nie będą jedynym czynnikiem przy wyborze nowego klubu. Jesus może otrzymać jeszcze kilka możliwości przed zamknięciem okna. Napoli musi jednak liczyć się z konkurencją dwóch innych europejskich zespołów, które również monitorują sytuację napastnika Arsenalu.