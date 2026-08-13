Hammarby - Raków: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz III kwalifikacji Ligi Konferencji zaplanowany na czwartek 13 sierpnia.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Hammarby IF – Raków Częstochowa, gdzie oglądać?

Raków Częstochowa stoi przed kolejnym ważnym wyzwaniem w europejskich pucharach. W rewanżowym spotkaniu III rundy kwalifikacji Ligi Konferencji drużyna Dawida Kroczka zmierzy się na wyjeździe z Hammarby IF. Pierwszy mecz w Częstochowie nie przyniósł bramek, dlatego przed rewanżem wszystko pozostaje otwarte.

Wynik 0:0 oznacza, że żadna ze stron nie wypracowała sobie przewagi. Ekipa z PKO BP Ekstraklasy musi jednak liczyć się z zupełnie inną atmosferą w Sztokholmie. Hammarby zagra przed własną publicznością i będzie chciało wykorzystać każdy atut, aby przechylić szalę na swoją stronę.

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Częstochowianie wiedzą natomiast, że jeden gol może całkowicie zmienić obraz rywalizacji. Medaliki nie muszą rzucać się do ataku za wszelką cenę, ale jednocześnie nie mogą ograniczyć się wyłącznie do obrony. To zapowiada emocjonującą rywalizację.

Hammarby IF – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Mecz Hammarby IF – Raków Częstochowa odbędzie się w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00. Rywalizacja nie będzie jednak dostępna w telewizji.

Hammarby IF – Raków Częstochowa: transmisja online

Spotkanie rewanżowe III rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Transmisję ze starcia Hammarby IF – Raków Częstochowa przeprowadzi Kanał Sportowy na YouTube. Rywalizację skomentują Mateusz Borek i Michał Żewłakow.

Hammarby IF – Raków Częstochowa: kto wygra?

Kto awansuje? Hammarby

Raków Hammarby

Raków 0 Votes

Hammarby IF – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Przed rewanżem trudno mówić o wyraźnej przewadze którejkolwiek ze stron. Hammarby może liczyć na atut własnego stadionu, ale Raków ma świadomość, że nawet zwycięstwo jednym golem może wystarczyć do wykonania najważniejszego kroku.

Hammarby Rakow Czestochowa 1.68 3.65 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2026 15:00

Gdzie oglądać mecz Hammarby IF – Raków Częstochowa? Spotkanie będzie transmitowane w internecie na Kanale Sportowym na platformie YouTube. Kiedy odbędzie się mecz Hammarby IF – Raków Częstochowa? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 13 sierpnia, o godzinie 19:00 czasu polskiego.

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