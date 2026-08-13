Lazio dogadało się z Interem. Ogromne wzmocnienie

13:32, 13. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Lazio finalizuje transfer Davide Frattesiego z Interu. Jak informuje Fabrizio Romano, pomocnik przenosi się do Rzymu na wypożyczenie z opcją wykupu, która może stać się obowiązkowa.

Gennaro Gattuso
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fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Frattesi zamienia Inter na Lazio

Lazio osiągnęło pełne porozumienie z Interem w sprawie transferu Davide Frattesiego. Kluby rozpoczęły już wymianę dokumentów. 26-letni pomocnik opuszcza Nerazzurrich po trzech sezonach i dołączy do zespołu prowadzonego przez Gennaro Gattuso.

Biancocelesti zapłacą milion euro za wypożyczenie zawodnika. W umowie znajdzie się również prawo wykupu za kolejnych 14 milionów euro. Może ono automatycznie zmienić się w obowiązek po spełnieniu określonych warunków.

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Kluczowe będą dwie rzeczy. To liczba występów pomocnika oraz miejsce Lazio w tabeli. Inter zabezpieczył również swoje interesy na przyszłość. Mediolańczycy zagwarantowali sobie aż 50 procent kwoty z kolejnej sprzedaży Frattesiego.

Dla zawodnika będzie to powrót do dobrze znanego miasta. Frattesi szkolił się w młodzieżowych zespołach Romy, a teraz zagra dla lokalnego rywala. Tym razem będzie reprezentował Lazio i pracował pod wodzą Gattuso.

Transfer kończy trzyletni okres Frattesiego w Interze. Jego pobyt w Mediolanie przynosił zarówno lepsze, jak i słabsze momenty. Jednak nigdy nie zdołał na dobre przebić się do wyjściowego składu. Teraz pomocnik rozpocznie kolejny etap kariery w stolicy Włoch, a warunki umowy dają Lazio możliwość zatrzymania go na dłużej.