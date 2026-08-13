Man City odpowiedział na drugą ofertę Barcy za Rodriego

Barcelona nie rezygnuje z transferu Rodriego i przedstawiła Manchesterowi City drugą ofertę. Jak podaje "The Times", propozycja wynosiła około 60 milionów euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Manchester City nie odpuszcza w sprawie Rodriego

Barcelona podjęła już drugą próbę sprowadzenia reprezentanta Hiszpanii. Pierwsza propozycja opiewała na około 45 do 50 milionów euro. Katalończycy podnieśli następnie stawkę do około 60 milionów, ale również tym razem spotkali się z odmową.

Manchester City oczekuje pakietu wynoszącego 70 milionów euro oraz dodatkowych bonusów. Anglicy nie zamierzają obniżać swoich wymagań mimo sytuacji kontraktowej pomocnika. Rodri wszedł bowiem w ostatni rok umowy i bez nowego porozumienia może odejść za darmo przyszłego lata.

Barcelona ma jednak ważny argument w negocjacjach. Sam zawodnik chce przenieść się na Camp Nou i jest zainteresowany kontynuowaniem kariery w zespole Blaugrany. Jego stanowisko daje Katalończykom nadzieję na doprowadzenie operacji do końca.

Odrzucenie drugiej oferty nie oznacza więc zakończenia rozmów. Barcelona pokazała już gotowość do zwiększenia pierwotnej propozycji. Teraz musi zdecydować, czy ponownie zbliżyć się do oczekiwań Manchesteru City.

Angielski klub pozostaje na mocnej pozycji i nie zamierza sprzedawać jednego ze swoich najważniejszych zawodników po obniżonej cenie. Różnica między ostatnią ofertą Barcelony a żądaniami City wynosi obecnie co najmniej 10 milionów euro. Kolejny ruch należy do Katalończyków.