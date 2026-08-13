Inter dopina hit transferowy. Oto następca Dumfriesa

Inter finalizuje transfer Djeda Spence'a z Tottenhamu. Według "FCInternews" Anglik uzgodnił szczegóły pięcioletniego kontraktu i zdecydował już, z jakim numerem będzie występował.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Spence następcą Dumfriesa w Interze

Inter osiągnął porozumienie w sprawie definitywnego transferu Spence’a. Nerazzurri mają zapłacić Tottenhamowi 31,5 miliona euro podstawy. Cała operacja wraz z bonusami może osiągnąć wartość 35 milionów euro.

Anglik został wybrany jako długoterminowy następca Denzela Dumfriesa. Holender opuścił tego lata Mediolan po pięciu latach spędzonych w klubie. Jego kolejnym zespołem został Real Madryt. Inter postanowił więc przeznaczyć znaczące środki na wzmocnienie prawej strony.

Według FCInternews ustalone zostały również szczegóły indywidualnego kontraktu Spence’a. Zawodnik ma podpisać umowę obowiązującą przez pięć lat. Jego podstawowe wynagrodzenie wyniesie około 2,6 miliona euro za sezon. Po uwzględnieniu bonusów może wzrosnąć do blisko trzech milionów.

Spence podjął już także decyzję dotyczącą numeru na koszulce. W swoim pierwszym sezonie po powrocie do Serie A ma występować z numerem 24. Z tym samym numerem grał w poprzednim sezonie w Tottenhamie.

Numer 24 ma również swoją niedawną historię w Interze. Wcześniej występował z nim Christian Eriksen, który podobnie jak Spence trafił do Mediolanu z Tottenhamu. Duńczyk dołączył do Nerazzurrich w 2020 roku. Teraz numer przejmie Anglik, który ma wypełnić lukę pozostawioną przez Dumfriesa.