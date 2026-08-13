Barcelona poznała wycenę słynnego napastnika. Tanio nie będzie

Barcelona dalej chce przede wszystkim Juliana Alvareza, ale myśli też o innych opcjach. Na transfer Lautaro Martineza wciąż musi wyłożyć ogromne pieniądze - ujawnia "ElDesmarque".

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Martinez alternatywą Alvareza. Wielki wydatek dla Barcelony

Barcelona w dalszym ciągu nie zrealizowała najważniejszego celu na to lato, jakim jest zastąpienie Roberta Lewandowskiego zawodnikiem odpowiedniej klasy. Mało tego, wkrótce najprawdopodobniej zostanie bez ani jednego nominalnego napastnika, bowiem Ferran Torres dopina przeprowadzkę do Paris Saint-Germain. Oczywiście po transferach Anthony’ego Gordona oraz Karima Adeyemiego trener Hansi Flick ma kilka opcji i rozwiązań w ofensywie, ale i tak domaga się w kadrze snajpera z prawdziwego zdarzenia. Klub liczył, że będzie nim Julian Alvarez, ale ta saga transferowa ciągnie się od wielu tygodni i nie przynosi zamierzonych rezultatów.

Choć transfer Alvareza nie został jeszcze definitywnie skreślony, Barcelona naturalnie musi rozglądać się za alternatywami. Na jej celowniku znajduje się też Lautaro Martinez – klub miał już podjąć pierwsze kroki. Deco skontaktował się z jego otoczeniem, aby wybadać nastawienie do transferu. Daleko oczywiście do jakiegokolwiek porozumienia.

Wyciągnięcie Argentyńczyka z Interu Mediolan też będzie bardzo trudnym zadaniem. Nie jest tajemnicą, że w tym klubie czuje się doskonale i na każdym kroku deklaruje swoje przywiązanie. Barcelona musiałaby przekonać nie tylko Włochów, ale też samego zawodnika. Taki transfer wiąże się ponadto z poważnym wydatkiem, gdyż Inter w przypadku sprzedaży gwiazdora chciałby zarobić około 100 milionów euro.