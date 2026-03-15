Składy na mecz FC Barcelona – Sevilla. Wiemy co z Lewandowskim!

15:24, 15. marca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Barcelona w niedzielę o 16:15 zagra ligowe spotkanie z Sevillą. Wiemy co z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym.

Robert Lewandowski
David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Składy na mecz FC Barcelona – Sevilla

Barcelona w 28. kolejce La Ligi podejmie na Camp Nou z Sevillę. W tygodniu drużyna Hansiego Flicka rywalizowała w 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie zremisowała z Newcastle United 1:1 na wyjeździe. Przed środowym rewanżem czeka ją jednak jeszcze ligowe starcie.

Wbrew przewidywaniom w tym spotkaniu wystąpi Robert Lewandowski. Pojawiały się doniesienia, że niemiecki szkoleniowiec będzie chciał, żeby polski napastnik zregenerował się przed decydującym meczem w europejskich pucharach, ale postanowił na niego postawić. Okazję do odpoczynku będzie miał za to Lamine Yamal, który usiądzie na ławce rezerwowych, a swoją szansę otrzyma Roony Bardghji.

W międzyczasie Joan Garcia nie trenował przez ostatnie dwa dni z resztą zespołu. W związku z tym część polskich kibiców miała zapewne nadzieję na występ Wojciecha Szczęsnego, ale jak się okazuje hiszpański golkiper jest zdolny do gry i wystąpi między słupkami Blaugrany.

FC Barcelona: Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Bernal, Pedri, Olmo – Bardghji, Raphinha – Lewandowski

Sevilla: Vlachodimos – Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo – Agoume, Sow, J. Sanchez, A. Sanchez, Oso – Adams

