Barcelona negocjuje ws. transferu Rashforda. Deco zaoferował Man United dwie opcje

Barcelona wciąż negocjuje z Manchesterem United ws. transferu Marcusa Rashforda. Jak podaje serwis talkSPORT, rozmowy między klubami utknęły jednak w martwym punkcie.

Marcus Rashford chce zostać w Barcelonie na stałe po zakończeniu wypożyczenia. Anglik pod wodzą Hansiego Flick prezentuje solidną formę, notując dziesięć goli oraz trzynaście asyst w bieżącym sezonie. Niemiecki szkoleniowiec uznał zatrzymanie zawodnika za jeden ze swoich głównych priorytetów.

Natomiast Manchester United twardo domaga się wpłacenia pełnej kwoty wykupu, która wynosi 30 milionów euro. Czerwone Diabły uważają, że to i tak niezwykle atrakcyjna i okazyjna cena. Z kolei Deco próbuje ponownie wynegocjować niższą kwotę wykupu.

„TalkSPORT” informuje, że dyrektor sportowy Blaugrany zaproponował również drugą opcję w postaci kolejnego rocznego wypożyczenia, które dałoby katalońskiemu klubowi więcej czasu na spłatę transferu. W takim przypadku angielski gigant otrzymałby pełne 30 milionów euro.

Warto wspomnieć, że klubowi z Old Trafford odejście zawodnika jest na rękę, ponieważ 28-latek pobiera wysoką pensję. Dlatego powrót skrzydłowego do ekipy Michaela Carricka po sezonie wydaje się obecnie mało prawdopodobny.

Gdyby jednak Dumie Katalonii nie udało się sfinalizować tej transakcji, to będzie szukała innych opcji. Na radarze znajdują się między innymi Pedro Neto z Chelsea oraz były piłkarz Barcelony, czyli Abde Ezzalzouliego, który aktualnie gra w Realu Betis.