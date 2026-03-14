Szczęsny wróci do bramki Barcelony? Hiszpanie piszą o absencji Garcii

FC Barcelona zagra w niedzielę z Sevillą w ramach 28. kolejki La Liga. Pojawiły się pewne przesłanki, że do bramki może wrócić Wojciech Szczęsny. Kataloński Sport przekazał, że Joan Garcia nie trenował przez ostatnie dwa dni z resztą zespołu.

Garcia nie trenował. Szansa dla Szczęsnego, choć Barcelona już zdecydowała

FC Barcelona kilka dni temu zagrała pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle. Starcie zakończyło się remisem (1:1), więc kwestia awansu rozstrzygnie się dopiero w rewanżu. Zanim jednak do tego dojdzie, Katalończycy zmierzą się w rozgrywkach ligowych z Sevillą. Mecz na Camp Nou w ramach 28. kolejki La Liga odbędzie się w najbliższą niedzielę (15 marca) o godzinie 16:15.

Dziennik Sport poinformował, że Joan Garcia nie trenował z resztą zespołu podczas ostatnich dwóch dni treningowych. Hiszpan ćwiczył indywidualnie na siłowni. Czy to oznacza, że Wojciech Szczęsny wróci po długiej przerwie między słupki FC Barcelony?

Tajemnicza nieobecność Garcii prawdopodobnie nie jest związana z żadnym urazem. Źródło przekonuje, że bramkarz będzie gotowy na mecz z Sevillą. Wychodzi więc na to, że kibice nie doczekają się kolejnego spotkania Szczęsnego w barwach Blaugrany. Pozostaje mieć nadzieje, że Hansi Flick asekuracyjnie da odpocząć Garcii i przed starciem z Newcastle postawi na byłego reprezentanta Polski.

Szczęsny w tym sezonie wystąpił w 9 meczach, gdy Garcia był kontuzjowany. Polak ani razu nie zachował czystego konto, tracąc przy tym 17 bramek. Kontrakt doświadczonego golkipera z Katalończykami wygasa w czerwcu 2027 roku.