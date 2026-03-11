Rodrygo przeszedł operację. „Dziś zaczyna się nowa historia”

11:32, 11. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Rodrygo Goes

Rodrygo Goes przeszedł operację zerwania więzadła krzyżowego przedniego oraz łąkotki bocznej w prawej nodze. - Dziś zaczyna się nowa historia - napisał skrzydłowy.

Rodrygo
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Długa pauza Rodrygo. W tym roku już nie zagra

Rodrygo Goes kilka dni temu doznał bardzo poważnego urazu. U skrzydłowego Realu Madryt zdiagnozowano bowiem zerwanie więzadła krzyżowego przedniego oraz zerwanie łąkotki bocznej w prawej nodze. Dlatego 25-letni Brazylijczyk musiał poddać się operacji kolana, która we wtorek została przeprowadzona pod nadzorem najwybitniejszych lekarzy.

Zabieg został przeprowadzony pomyślnie i nie było żadnych komplikacji, o czym sam piłkarz poinformował w mediach społecznościowych. Teraz przed zawodnikiem długi i wymagający proces rehabilitacji. Reprezentant Brazylii podzielił się z kibicami krótkim komunikatem, w którym odniósł się do operacji oraz nadchodzącej walki o powrót do gry.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Na szczęście wszystko poszło dobrze. Dziś zaczyna się nowa historia. Narodził się nowy Rodrygo. Jestem gotowy przejść przez cały ten proces i doświadczyć błogosławieństwa Boga w moim życiu. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie słowa wsparcia – napisał. Jego wpis spotkał się z ogromnym odzewem ze strony wielu kibiców oraz kolegów z drużyny.

Prawy napastnik w obecnym sezonie oczywiście nie wybiegnie już na boisko. Wszystko wskazuje na to, że Rodrygo wróci do gry dopiero na przełomie stycznia i lutego 2027 roku. To oznacza, że 25-letni piłkarz opuści również zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Dla brazylijskiego skrzydłowego to ogromny cios, ponieważ był jednym z ważnych ogniw reprezentacji. Teraz jego głównym celem będzie pełny powrót do zdrowia i formy. Gwiazdor niedługo rozpocznie rehabilitację.