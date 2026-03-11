Rodrygo przeszedł operację. „Dziś zaczyna się nowa historia”

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Długa pauza Rodrygo. W tym roku już nie zagra

Rodrygo Goes kilka dni temu doznał bardzo poważnego urazu. U skrzydłowego Realu Madryt zdiagnozowano bowiem zerwanie więzadła krzyżowego przedniego oraz zerwanie łąkotki bocznej w prawej nodze. Dlatego 25-letni Brazylijczyk musiał poddać się operacji kolana, która we wtorek została przeprowadzona pod nadzorem najwybitniejszych lekarzy.

Zabieg został przeprowadzony pomyślnie i nie było żadnych komplikacji, o czym sam piłkarz poinformował w mediach społecznościowych. Teraz przed zawodnikiem długi i wymagający proces rehabilitacji. Reprezentant Brazylii podzielił się z kibicami krótkim komunikatem, w którym odniósł się do operacji oraz nadchodzącej walki o powrót do gry.

– Na szczęście wszystko poszło dobrze. Dziś zaczyna się nowa historia. Narodził się nowy Rodrygo. Jestem gotowy przejść przez cały ten proces i doświadczyć błogosławieństwa Boga w moim życiu. Jestem bardzo wdzięczny za wszystkie słowa wsparcia – napisał. Jego wpis spotkał się z ogromnym odzewem ze strony wielu kibiców oraz kolegów z drużyny.

Prawy napastnik w obecnym sezonie oczywiście nie wybiegnie już na boisko. Wszystko wskazuje na to, że Rodrygo wróci do gry dopiero na przełomie stycznia i lutego 2027 roku. To oznacza, że 25-letni piłkarz opuści również zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Dla brazylijskiego skrzydłowego to ogromny cios, ponieważ był jednym z ważnych ogniw reprezentacji. Teraz jego głównym celem będzie pełny powrót do zdrowia i formy. Gwiazdor niedługo rozpocznie rehabilitację.