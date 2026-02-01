Real uciekł spod topora! Rayo kończy mecz w 9-tkę

Real w niedzielne popołudnie zmierzył się u siebie w ligowym starciu z Rayo Vallecano. Ekipa Alvaro Arbeloi zdołała wyrwać zwycięstwo w końcowych minutach meczu.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real pokonuje Rayo 2:1!

Real Madryt nie popisał się w tygodniu, przegrywając istotny mecz Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona 2:4. Porażka wyrzuciła Królewskich z czołowej ósemki, przez co czeka ich dodatkowa faza play-off, gdzie znów spotkają się z zespołem Jose Mourinho. Okazją na rehabilitację było ligowe starcie z Rayo Vallecano.

Już w 10. minucie boisko z powodu urazu opuścić musiał Jude Bellingham. Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła natomiast 15. minucie za sprawą pięknego strzału Viniciusa Juniora. Asystę przy tym trafieniu zanotował Brahim Diaz.

𝐆𝐄𝐍𝐈𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄 𝐕𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐔𝐒



Przepiękny gol Brazylijczyka w meczu z Rayo Vallecano 🇧🇷⚽️🔥 #lazabawa pic.twitter.com/4RlkBhTyVt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 1, 2026

Jednak tuż po przerwie goście zdołali doprowadzić do wyrównania. Gola zdobył Jorge de Frutos po podaniu od Alvaro Garcii.

W okolicach 68. minuty Kylian Mbappe minął golkipera Los Franjirrojos, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.

To powinien być gol! 😱⚽️



W Madrycie mamy 1:1, a do końca spotkania zostało zaledwie 20 minut ⏱️🔥 #lazabawa pic.twitter.com/TIueWnVknq — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 1, 2026

Od 80. minuty drużyna Inigo Pereza musiała grać w 10-stkę ze względu na czerwoną kartkę, która otrzymał Pathe Ismael Ciss po brutalnym faulu na Danim Ceballosie. Z kolei chwilę później Vinicius obejrzał żółtą kartkę za dyskusję z arbitrem, która wyklucza go z kolejnego ligowego meczu.

W 10. minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykorzystał Mbappe. Natomiast w 112. minucie spotkania drugą żółtą kartkę obejrzał Pep Chavarria za popchnięcie Rodrygo i tym samym Rayo zakończyło spotkanie w dziewięciu piłkarzy.

𝐒𝐄𝐓𝐍𝐀 𝐌𝐈𝐍𝐔𝐓𝐀 𝐈 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐋 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐙 𝐑𝐙𝐔𝐓𝐔 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐄𝐆𝐎! 😱⚽️🔥



Zasłużona jedenastka po faulu Mendy’ego ⚖️ Francuz zachował zimną krew i zamienił ją na bramkę 🎯🇫🇷 #lazabawa pic.twitter.com/R52mKxRayx — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 1, 2026

Los Blancos za dokładnie tydzień zmierzą się na wyjeździe z Valencią, z kolei Rayo czeka mecz z aktualnie ostatnią ekipą La Liga, Realem Oviedo.

