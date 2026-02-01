Real uciekł spod topora! Rayo kończy mecz w 9-tkę

Real pokonuje Rayo 2:1!
Real Madryt nie popisał się w tygodniu, przegrywając istotny mecz Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona 2:4. Porażka wyrzuciła Królewskich z czołowej ósemki, przez co czeka ich dodatkowa faza play-off, gdzie znów spotkają się z zespołem Jose Mourinho. Okazją na rehabilitację było ligowe starcie z Rayo Vallecano.
Już w 10. minucie boisko z powodu urazu opuścić musiał Jude Bellingham. Pierwsza bramka w tym spotkaniu padła natomiast 15. minucie za sprawą pięknego strzału Viniciusa Juniora. Asystę przy tym trafieniu zanotował Brahim Diaz.
Jednak tuż po przerwie goście zdołali doprowadzić do wyrównania. Gola zdobył Jorge de Frutos po podaniu od Alvaro Garcii.
W okolicach 68. minuty Kylian Mbappe minął golkipera Los Franjirrojos, jednak piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę.
Od 80. minuty drużyna Inigo Pereza musiała grać w 10-stkę ze względu na czerwoną kartkę, która otrzymał Pathe Ismael Ciss po brutalnym faulu na Danim Ceballosie. Z kolei chwilę później Vinicius obejrzał żółtą kartkę za dyskusję z arbitrem, która wyklucza go z kolejnego ligowego meczu.
W 10. minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykorzystał Mbappe. Natomiast w 112. minucie spotkania drugą żółtą kartkę obejrzał Pep Chavarria za popchnięcie Rodrygo i tym samym Rayo zakończyło spotkanie w dziewięciu piłkarzy.
Los Blancos za dokładnie tydzień zmierzą się na wyjeździe z Valencią, z kolei Rayo czeka mecz z aktualnie ostatnią ekipą La Liga, Realem Oviedo.
