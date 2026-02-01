Real Madryt może dokonać wzmocnienia prosto z Paris Saint-Germain. Na celowniku Królewskich jest Vitinha. Hiszpański klub jest wielkim fantem talentu portugalskiego pomocnika - informuje "Diario AS".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Vitinha wzmocni Real Madryt?

Real Madryt rozgrywa trudny sezon. W minionym letnim okienku transferowym władze z Estadio Santiago Bernabeu dokonały sporej przebudowy. Wzmocnienia jednak nie poszły w parze z wynikami. Klub postanowił pożegnać Xabiego Alonso, trenera zatrudnionego przed sezonem. Dziś na stanowisku szkoleniowca zasiada Alvaro Arbeloa. Florentino Perez jednak rozgląda się za innymi opcjami.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. „Diario AS” informuje, że hiszpański klub może przeprowadzić niezwykle głośny ruch. W kręgu ich zainteresowań znalazł się bowiem Vitinha z Paris Saint-Germain. Królewscy są wielkimi fanami talentu reprezentanta Portugalii.

Kontrakt Vitinhy z Paris Saint-Germain obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Ostatnio mówiło się, że francuski klub jest gotowy usiąść do rozmów kontraktowych z pomocnikiem i jego otoczeniem. Negocjacje jednak nie poszły po myśli obu stron, o czym dowiedział się Real Madryt. Los Blancos mogą zatem wykorzystać niepewną sytuację Portugalczyka.

Vitinha w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż sześć trafień, a także 10 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Portugalii na 110 milionów euro.