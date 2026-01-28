Real Madryt skompromitował się w Lizbonie. Benfica zatrzymała Królewskich [WIDEO]

Real Madryt przegrał z Benfiką Lizbona (2:4) na Estadio da Luz w Lidze Mistrzów. Dwa gole Kyliana Mbappe okazały się niewystarczające, a podopieczni Jose Mourinho triumfowali nad Królewskimi. Bohaterem gospodarzy został bramkarz Anatolij Trubin, który strzelił gola na wagę awansu do fazy play-off.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Benfica - Real Madryt

Porażka Królewskich w Lizbonie, bramkarz bohaterem gospodarzy

Real Madryt zmierzył się na Estadio da Luz z Benfiką Lizbona w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Przed wyjazdem do Portugalii Królewscy nie mogli być jeszcze pewni bezpośredniego awansu do 1/8 finału, natomiast zespół prowadzony przez Jose Mourinho wciąż zachowywał matematyczne szanse na grę w fazie play-off, choć musiał liczyć także na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Los Blancos przystępowali do tego meczu w znakomitych nastrojach. Tydzień wcześniej rozbili AS Monaco (6:1) Benfica z kolei w poprzedniej kolejce uległa Juventusowi (0:2), choć wcześniej odniosła dwa kolejne zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

W pierwszej odsłonie spotkania to Królewscy objęli prowadzenie w 30. minucie. Raul Asencio dośrodkował w pole karne, a Kylian Mbappe uderzeniem głową strzelił swojego 12. gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Gospodarze szybko odpowiedzieli i doprowadzili do wyrównania za sprawą trafienia Andreasa Schjelderupa. To jednak nie był koniec emocji przed przerwą. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla Benfiki, który na bramkę zamienił Vangelis Pavlidis.

𝐌𝐄𝐂𝐙𝐘𝐂𝐇𝐎 na Estádio da Luz! 🔥 🇵🇹



Strzelanie rozpoczął Kylian Mbappe, ale gospodarze odpowiedzieli bramkami Schjelderupa i Pavlidisa! 💥



📺 Multiligę Mistrzów oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/ZdK3JnqmbV — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2026

Po zmianie stron gospodarze poszli na ciosem. W 54. minucie Schjelderup ustrzelił dublet i Królewscy znaleźli się w trudnej sytuacji. Cztery minuty później Arda Guler zagrał płaskie podanie do Mbappe i Francuz drugi raz wpisał się na listę strzelców. Portugalczycy dopięli swego w 98. minucie, a bramkę zdobył bramkarz Anatolij Trubin. Benfica tym samym awansował do fazy pucharowej. Natomiast Królewscy zakończyli fazę ligową na 9. miejscu i zagrają tylko w play-off.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐒𝐂𝐇𝐉𝐄𝐋𝐃𝐄𝐑𝐔𝐏𝐀! 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ✌️⚽ Benfica prowadzi 3:2 z Realem Madryt!



📺 Multiligę Mistrzów oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/zpzzB1Yuot — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 28, 2026

Benfica Lizbona – Real Madryt 4:2 (2:1)

0:1 Kylian Mbappe 30′

1:1 Andreas Schjelderup 36′

2:1 Vangelis Pavlidis 45+5′ (k)

3:1 Andreas Schjelderup 54′

3:2 Kylian Mbappe 58′

4:2 Anatolij Trubin 90+8′