Real Madryt skompromitował się w Lizbonie. Benfica zatrzymała Królewskich [WIDEO]

Porażka Królewskich w Lizbonie, bramkarz bohaterem gospodarzy
Real Madryt zmierzył się na Estadio da Luz z Benfiką Lizbona w ramach 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Przed wyjazdem do Portugalii Królewscy nie mogli być jeszcze pewni bezpośredniego awansu do 1/8 finału, natomiast zespół prowadzony przez Jose Mourinho wciąż zachowywał matematyczne szanse na grę w fazie play-off, choć musiał liczyć także na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.
Los Blancos przystępowali do tego meczu w znakomitych nastrojach. Tydzień wcześniej rozbili AS Monaco (6:1) Benfica z kolei w poprzedniej kolejce uległa Juventusowi (0:2), choć wcześniej odniosła dwa kolejne zwycięstwa w Lidze Mistrzów.
W pierwszej odsłonie spotkania to Królewscy objęli prowadzenie w 30. minucie. Raul Asencio dośrodkował w pole karne, a Kylian Mbappe uderzeniem głową strzelił swojego 12. gola w obecnej edycji Ligi Mistrzów.
Gospodarze szybko odpowiedzieli i doprowadzili do wyrównania za sprawą trafienia Andreasa Schjelderupa. To jednak nie był koniec emocji przed przerwą. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny dla Benfiki, który na bramkę zamienił Vangelis Pavlidis.
Po zmianie stron gospodarze poszli na ciosem. W 54. minucie Schjelderup ustrzelił dublet i Królewscy znaleźli się w trudnej sytuacji. Cztery minuty później Arda Guler zagrał płaskie podanie do Mbappe i Francuz drugi raz wpisał się na listę strzelców. Portugalczycy dopięli swego w 98. minucie, a bramkę zdobył bramkarz Anatolij Trubin. Benfica tym samym awansował do fazy pucharowej. Natomiast Królewscy zakończyli fazę ligową na 9. miejscu i zagrają tylko w play-off.
Benfica Lizbona – Real Madryt 4:2 (2:1)
0:1 Kylian Mbappe 30′
1:1 Andreas Schjelderup 36′
2:1 Vangelis Pavlidis 45+5′ (k)
3:1 Andreas Schjelderup 54′
3:2 Kylian Mbappe 58′
4:2 Anatolij Trubin 90+8′