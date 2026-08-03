Real Madryt zarejestrował kolejny transfer. Duże wzmocnienie

Real Madryt dopiął kolejną formalność przed rozpoczęciem sezonu. Bernardo Silva został oficjalnie zarejestrowany do rozgrywek La Liga i będzie mógł występować w barwach Królewskich od pierwszej kolejki nowych rozgrywek.

Maciej Rogowski / ALamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bernardo Silva gotowy do debiutu w La Liga

Real Madryt ma już za sobą rejestrację czwartego letniego nabytku. Wcześniej klub zgłosił do rozgrywek Denzela Dumfriesa, Ibrahimę Konate oraz Marca Cucurellę. Teraz do tego grona dołączył Bernardo Silva, a jedynym nowym zawodnikiem, który wciąż czeka na rejestrację, pozostaje Carlos Espi.

Portugalczyk trafił na Santiago Bernabeu jako wolny zawodnik po wygaśnięciu kontraktu z Manchesterem City. Według doniesień jego sprowadzenie było osobistą prośbą Jose Mourinho, który chciał wzmocnić zespół doświadczonym i kreatywnym piłkarzem. Bernardo Silva wzbudzał także zainteresowanie Barcelony oraz Atletico Madryt, jednak ostatecznie zdecydował się kontynuować karierę w Realu.

Pomocnik rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu i pojawił się w ośrodku treningowym Valdebebas. Dla 31-latka będzie to początek nowego etapu po zakończeniu wieloletniej przygody z Manchesterem City. W Madrycie ma odegrać ważną rolę w zespole budowanym przez Jose Mourinho.

Bernardo Silva przystępuje do sezonu również z dodatkową motywacją. Ostatnie mistrzostwa świata nie były dla niego udane, ponieważ stracił miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Portugalii i nie odegrał znaczącej roli podczas turnieju. Teraz będzie chciał jak najszybciej udowodnić swoją wartość w nowych barwach i stać się jednym z liderów Realu Madryt.