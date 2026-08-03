Po Gliwicach czas na Zabrze. Kibice Wisły szykują kolejną inwazję

17:04, 3. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  100 Krk Style (Facebook)

Wisła Kraków może liczyć na gorące wsparcie swoich kibiców także podczas wyjazdu do Zabrza. Fani Białej Gwiazdy ogłosili mobilizację przed meczem z Górnikiem i zapowiadają komplet w sektorze gości.

Kibice Wisły Kraków
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków ogłosiła mobilizację. Sektor gości może pękać w szwach

Wisła Kraków zagra z Górnikiem Zabrze w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy przy wsparciu swoich kibiców. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 20:15, a sympatycy Białej Gwiazdy już rozpoczęli mobilizację przed jednym z najciekawszych wyjazdów początku sezonu. Na kibicowskim profilu 100% Krk Style na Facebooku opublikowano oficjalny komunikat dotyczący organizacji wyjazdu.

Jedziemy do Zabrza! W niedzielę 16 sierpnia o 20:15 gramy mecz wyjazdowy w Zabrzu. Dawno nas tam nie było, dlatego musimy pojawić się w komplecie na zabrzańskim obiekcie. Już w nadchodzącym tygodniu ruszamy z zapisami. Mobilizujemy się na osiedlach i w FC, nakręcamy się i robimy tam komplet. Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu, ceny i terminów zapisów podamy Wam niebawem. Na wyjazd udajemy się wszyscy autokarami. Wszyscy do Zabrza!” – brzmi wiadomość.

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Z przekazanych informacji wynika, że zapisy ruszą w najbliższych dniach. Organizatorzy zachęcają do szerokiej mobilizacji zarówno wśród fanklubów, jak i kibiców z poszczególnych osiedli, licząc na pełne zapełnienie sektora gości.

Wyjazd do Zabrza będzie już drugim ligowym spotkanie Wisły na obcym stadionie w tym sezonie. Wcześniej fani Białej Gwiazdy licznie zameldowali się w Gliwicach na meczu z Piastem, tworząc konkretną i zorganizowaną grupę wyjazdową. Wszystko wskazuje na to, że również na Arenie Zabrze sektor gości wypełni się do ostatniego miejsca, a piłkarze Wisły ponownie będą mogli liczyć na głośne wsparcie swoich kibiców.

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