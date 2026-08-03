Edin Dzeko podjął decyzję. Schalke wydało oficjalny komunikat

Dzeko zostaje w Bundeslidze. Schalke ogłosiło to oficjalnie
Schalke 04 oficjalnie potwierdziło przedłużenie umowy z doświadczonym napastnikiem. Nowy kontrakt Bośniaka będzie obowiązywał przez kolejny sezon, a dla kibiców Schalke to sygnał, że klub chce oprzeć swoją przyszłość na doświadczeniu i charakterze kapitana.
Dzeko trafił do Gelsenkirchen zimą i błyskawicznie stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny. Nie tylko zdobywał bramki, ale również pełnił rolę lidera w szatni. Kulminacją udanego okresu było wywalczenie awansu do Bundesligi, co sam zawodnik określił jednym z najważniejszych momentów swojej kariery.
– Odkąd dołączyłem do Schalke, miałem okazję grać z fantastycznym zespołem i przed niesamowitymi kibicami. Awans do Bundesligi był czymś wyjątkowym. Nadal jestem głodny sukcesu i chcę pomóc drużynie również na najwyższym poziomie – przekazał piłkarz po podpisaniu nowej umowy.
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Jak poinformowało biuro prasowe klubu, napastnik pozostanie przy swoim numerze 10 i w kolejnym sezonie nadal będzie jednym z symboli zespołu. Do treningów wróci 4 sierpnia po udziale w MŚ 2026.
Na temat przyszłości legendy wypowiedział się również dyrektor ds. piłki nożnej Schalke, Youri Mulder. Jego zdaniem Dzeko w zaledwie kilka miesięcy wniósł do klubu wyjątkową wartość. – Edin był kluczowym zawodnikiem, ulubieńcem kibiców i wzorem do naśladowania na boisku oraz poza nim. Nasze rozmowy pokazały, że wciąż jest bardzo zmotywowany. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam również w Bundeslidze – zaznaczył działacz.
Dla Schalke zatrzymanie takiego zawodnika to nie tylko kwestia sportowa. Dzeko ma być przewodnikiem dla młodszych piłkarzy i jednym z liderów drużyny.