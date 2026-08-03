Edin Dzeko podjął decyzję. Schalke wydało oficjalny komunikat

Schalke 04 zatrzymało jedną ze swoich największych gwiazd. Edin Dzeko podpisał nowy kontrakt i w wieku 40 lat nadal będzie liderem zespołu ekipy z Gelsenkirchen.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Edin Dżeko

Dzeko zostaje w Bundeslidze. Schalke ogłosiło to oficjalnie

Schalke 04 oficjalnie potwierdziło przedłużenie umowy z doświadczonym napastnikiem. Nowy kontrakt Bośniaka będzie obowiązywał przez kolejny sezon, a dla kibiców Schalke to sygnał, że klub chce oprzeć swoją przyszłość na doświadczeniu i charakterze kapitana.

Dzeko trafił do Gelsenkirchen zimą i błyskawicznie stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny. Nie tylko zdobywał bramki, ale również pełnił rolę lidera w szatni. Kulminacją udanego okresu było wywalczenie awansu do Bundesligi, co sam zawodnik określił jednym z najważniejszych momentów swojej kariery.

– Odkąd dołączyłem do Schalke, miałem okazję grać z fantastycznym zespołem i przed niesamowitymi kibicami. Awans do Bundesligi był czymś wyjątkowym. Nadal jestem głodny sukcesu i chcę pomóc drużynie również na najwyższym poziomie – przekazał piłkarz po podpisaniu nowej umowy.

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Jak poinformowało biuro prasowe klubu, napastnik pozostanie przy swoim numerze 10 i w kolejnym sezonie nadal będzie jednym z symboli zespołu. Do treningów wróci 4 sierpnia po udziale w MŚ 2026.

Na temat przyszłości legendy wypowiedział się również dyrektor ds. piłki nożnej Schalke, Youri Mulder. Jego zdaniem Dzeko w zaledwie kilka miesięcy wniósł do klubu wyjątkową wartość. – Edin był kluczowym zawodnikiem, ulubieńcem kibiców i wzorem do naśladowania na boisku oraz poza nim. Nasze rozmowy pokazały, że wciąż jest bardzo zmotywowany. Jesteśmy przekonani, że pomoże nam również w Bundeslidze – zaznaczył działacz.

EDIN DŽEKO bleibt Schalker! 💙



Nach einer erfolgreichen Rückrunde für den #S04 unterschrieb @EdDzeko einen neuen Ein-Jahres-Vertrag und läuft im 23. Profijahr wieder in der @Bundesliga_DE auf! ⚽️



Schön, dass du bei uns bleibst, Edin! 😊 pic.twitter.com/xJlpFAZdNW — FC Schalke 04 (@s04) August 3, 2026

Dla Schalke zatrzymanie takiego zawodnika to nie tylko kwestia sportowa. Dzeko ma być przewodnikiem dla młodszych piłkarzy i jednym z liderów drużyny.