Liverpool siada do rozmów z PSG. Pierwsza oferta już na stole!

Bradley Barcola nie widzi dla siebie miejsca w PSG i chce transferu. Jego preferowanym kierunkiem jest Liverpool. Kluby właśnie rozpoczęły negocjacje - informuje Fabrizio Romano.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Barcola coraz bliżej Anfield. Liverpool negocjuje z PSG

Bradley Barcola chce tego lata zmienić otoczenie. Zrozumiał, że na Parc des Princes nie ma dla niego miejsca – nigdy nie będzie największą gwiazdą drużyny, co potwierdził miniony sezon. Luis Enrique w najważniejszych meczach sadzał go na ławce rezerwowych i wolał korzystać z usług Chwiczy Kwaracchelii czy Desire’a Doue. Francuz poinformował włodarzy Paris Saint-Germain o swoich zamiarach. Preferowanym kierunkiem jego przeprowadzki są Wyspy Brytyjskie, a dokładniej Anfield.

Liverpool faktycznie od kilku tygodni bada grunt i przymierza się do tego ruchu. Fabrizio Romano informuje o kolejnym etapie, bowiem władze obu klubów usiadły do negocjacje. Na stole pojawiła się już nawet wstępna oferta – kwota przekracza 100 milionów euro, choć wciąż nie jest bliska wstępnym żądaniom triumfatora Ligi Mistrzów. Barcola miał bowiem zostać wyceniony na 170 milionów euro.

Podczas negocjacji strony będą próbowały dojść do porozumienia. PSG ma świadomość, że Barcola chce odejść, dlatego nie będzie stawać mu na przeszkodzie. Jednocześnie ma konkretne oczekiwania, które Liverpool musi spełnić. The Reds uważają reprezentanta Francji za wymarzone wzmocnienie ofensywy – być może to jego szykują do roli następcy Mohameda Salaha.