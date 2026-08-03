Najpierw Neymar, Messi i Dembele. Teraz PSG chce kolejnego gracza Barcy

FC Barcelona może tego lata stracić jedną z największych gwiazd defensywy. PSG sonduje transfer Julesa Kounde i liczy, że przekona Francuza do hitowej zmiany klubu.

fot. Sportpix / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Barcelona może zrobić wielką sprzedaż. PSG zaciera ręce

Paris Saint-Germain nie ogranicza swoich planów wobec FC Barcelony wyłącznie do Ferrana Torresa. Mistrzowie Francji mają na celowniku również Julesa Kounde. Nazwisko zawodnika od dawna przewija się w kontekście potencjalnej przeprowadzki na Parc des Princes. Teraz temat może wrócić ze zdwojoną siłą.

Jak informują El Nacional oraz RMC Sport, paryski klub zamierza wykorzystać rozmowy dotyczące innych operacji z aktualnym mistrzem La Liga, aby zapytać także o sytuację reprezentanta Francji. Nasser Al-Khelaïfi ma być dużym zwolennikiem tego ruchu, a Luis Enrique widziałby Kounde w roli jednego z filarów swojej defensywy.

Ogólnie dla PSG atutem jest fakt, że obrońca doskonale zna realia Ligue 1. Zanim trafił do ekipy z Camp Nou, przez lata występował jako stoper i właśnie na tej pozycji miałby zostać odbudowany w Paryżu. Klub uważa, że mimo ostatnich wahań formy wciąż jest zawodnikiem światowej klasy.

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Sytuacja Kounde w Barcelonie stała się jednak mniej stabilna niż jeszcze kilka miesięcy temu. Francuz, który wcześniej był jednym z nietykalnych piłkarzy dla Hansiego Flicka, nie może już być pewny miejsca w podstawowym składzie. Krytyka za część występów, rywalizacja z innymi defensorami oraz możliwość powrotu Joao Cancelo sprawiają, że jego przyszłość nie jest przesądzona.

Według ostatnich wieści zainteresowane strony zdają sobie sprawę, że trudno będzie osiągnąć kwotę przekraczającą 70 milionów euro, czyli poziom ofert pojawiających się wcześniej. Mimo to sprzedaż Kounde mogłaby przynieść Barcelonie znaczący zastrzyk finansowy.

Katalończycy nie planują rozstania z Francuzem za wszelką cenę, ale przy odpowiednich warunkach nie wykluczają niespodziewanych ruchów. Jeśli PSG zdecyduje się na konkretną ofertę, Kounde może stać się jednym z największych transferowych hitów tego lata.