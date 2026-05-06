Real Madryt czeka na sygnał. Kluczowy moment przed Mbappe

Real Madryt z uwagą monitoruje sytuację zdrowotną Kyliana Mbappe przed zbliżającym się El Clasico. Najnowsze informacje dają kibicom powody do umiarkowanego optymizmu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe i wielki znak zapytania

Real Madryt wciąż czeka na ostateczną decyzję dotyczącą występu Kyliana Mbappe w nadchodzącym starciu z FC Barceloną. Jak przekazał dziennikarz Melchor Ruiz na platformie X, zaplanowane wcześniej badania medyczne zawodnika zostały przełożone na kolejny dzień.

Zmiana terminu ma związek z koniecznością dokładniejszej oceny stanu mięśnia uda w lewej nodze napastnika. To właśnie wynik badania rezonansem magnetycznym będzie kluczowy dla podjęcia decyzji o jego ewentualnym występie w 35. kolejce La Liga.

Mbappe nie próżnuje jednak w trakcie rekonwalescencji. Według dostępnych informacji piłkarz pracował w ostatnich dniach indywidualnie, koncentrując się na zajęciach na siłowni oraz w basenie, współpracując z fizjoterapeutami i sztabem medycznym klubu. Na jutro zaplanowano już jego udział w treningu grupowym, co może być istotnym krokiem w kierunku powrotu na boisko.

Se ha pospuesto la Prueba a @KMbappe a mañana, para comprobar cómo está el musculo semitendinoso de su pierna izquierda



Hoy ha trabajado en el Gimnasio y Piscina



Mañana esta previsto que haga parte de la sesión con Grupo



Hay optimismo para que pueda estar en el Camp Nou pic.twitter.com/3SR8Gr8E8Z — Melchor Ruiz (@MelchorRuizCope) May 6, 2026

W obozie Realu panuje ostrożny optymizm, że francuski gwiazdor zdąży wrócić na jedno z najważniejszych spotkań sezonu. El Clasico na Camp Nou może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli, dlatego ewentualna obecność Mbappa byłaby ogromnym wzmocnieniem dla zespołu.

Ostateczna decyzja zapadnie po badaniach. Niemniej wszystko wskazuje na to, że scenariusz z udziałem Mbappe w meczu pozostaje bardzo realny.