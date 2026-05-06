Real Madryt poluje na gwiazdę Man City. Perez zapłaci miliony

Real Madryt szuka pomocnika, a kandydatem jest Tijjani Reijnders. Królewscy nie będą oszczędzać na transferze. Jak podaje TeamTalk, Florentino Perez jest gotów zapłacić 50 milionów euro.

Reijnders obiektem pożądania. Real szykuje 50 mln euro za gwiazdę City

Real Madryt planuje wzmocnić niektóre formacje w kadrze pierwszego zespołu. W przyszłym sezonie Florentino Perez będzie oczekiwał zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Wobec tego nie zamierza oszczędzać na wzmocnieniach. Planowane są duże wydatki, aby skład był możliwie jak najlepszy. Jedną z pozycji, która na mus wymaga nowych zawodników jest środek pola.

Niewykluczone, że latem z Bernabeu odejdą Eduardo Camavinga oraz Dani Ceballos. Nowy trener (prawdopodobnie Jose Mourinho) będzie potrzebował szerokiego składu, żeby walczyć na wszystkich frontach. Tu pojawia się pomysł transferu gwiazdy Man City.

Z informacji serwisu TEAMtalk wynika, że w Madrycie uważnie śledzą sytuację Tijjaniego Reijndersa. Holender rok temu dołączył do zespołu Pepa Guardioli, ale nie był w stanie wywalczyć sobie pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce. W tym sezonie rozegrał 45 meczów, w których strzelił 7 goli i zaliczył 8 asyst. Na boisku spędził 2673 z 4050 możliwych minut.

Perez widzi w nim zawodnika o dużej jakości, który może ożywić środek pola. Dlatego też jak sugeruje źródło, możliwy jest wydatek rzędu 50 milionów euro. Nie wiadomo, jak na zainteresowanie Realu zapatruje się Manchester City. Obywatele dopiero co sprowadzili reprezentanta Holandii i zapłacili za niego ok. 55 mln euro. Trudno powiedzieć, czy zgodzą się na tak niską sumę.