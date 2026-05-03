Mbappe na cenzurowanym! Piłkarze Realu Madryt są na niego źli

Kylian Mbappe jest obecnie kontuzjowany. Na pewno nie zobaczymy go w meczu z Espanyolem. Jak donosi El Mundo, piłkarze Realu Madryt zarzucają mu nieprofesjonalne zachowanie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Szatnia Realu Madryt zarzuca Mbappe nieprofesjonalne zachowanie

Real Madryt w końcówce sezonu ma praktycznie zerowe szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Drugi rok z rzędu zakończą rozgrywki nie tylko bez triumfu w La Liga, ale także bez zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Z europejskich pucharów odpadli w ćwierćfinale, zaś na krajowym podwórku FC Barcelona wypracowała taką przewagę, że Królewscy musieliby liczyć na cud, żeby ich prześcignąć.

Na dodatek w ostatnim czasie kontuzji doznał Kylian Mbappe. Kilka dni temu Los Blancos potwierdzili medialne doniesienia i poinformowali, że Francuz nabawił się urazu mięśnia półścięgnistego w lewej nodze. Z Espanyolem na pewno nie zagra.

Wolny czas poświęcił na krótki urlop. Mbappe wybrał się na wakacje do Włoch, gdzie został przyłapany przez paparazzich razem ze swoją dziewczyną, znaną hiszpańską aktorką Exter Exposito. Według serwisu El Mundo zachowanie napastnika nie zostało dobrze przyjęte w szatni Realu Madryt. Koledzy z drużyny uważają, że zachowuje się bardzo nieprofesjonalnie. Nie spodobała im się decyzja o wyjeździe na wakacje w trakcie sezonu nawet w przypadku, że dobiega on końca.

Mbappe to najskuteczniejszy piłkarz Królewskich w tym sezonie. Łącznie strzelił 41 bramek w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach. Do tego dołożył także 6 asyst. W Madrycie gra od lipca 2024 roku, gdy dołączył na zasadzie wolnego transferu z Paris Saint-Germain.