PSG chce przechwycić talent Realu Madryt. Astronomiczna klauzula

15:22, 3. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Paris Saint-Germain bacznie monitoruje sytuację Joana Martineza - donosi gazeta MARCA. 18-letni bardzo utalentowany stoper występuje w rezerwach Realu Madryt.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Joan Martinez

Joan Martinez pod lupą Paris Saint-Germain

Joan Martinez jest jednym z największych talentów z akademii Realu Madryt. Mimo że 18-letni stoper nie został jeszcze sprawdzony na najwyższym poziomie, zbiera bardzo dobre recenzje za grę w rezerwach stołecznego klubu. Na Santiago Bernabeu uchodzi za zawodnika o ogromnym potencjale na przyszłość. Nic więc dziwnego, że mierzący 192 centymetry defensor wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym.

W ostatnich miesiącach mówiło się, iż chrapkę na jego sprowadzenie ma Liverpool, a teraz według hiszpańskiej gazety „MARCA”, do wyścigu o podpis młodzieńca dołączyło również Paris Saint-Germain. Francuzi podobno od dłuższego czasu pracują nad tym transferem.

Wyciągnięcie młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii z Madrytu będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem. Obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku kontrakt zdolnego piłkarza zawiera bowiem astronomiczną klauzulę odstępnego w wysokości aż 150 milionów euro.

Joan Martinez jest wychowankiem Levante UD, skąd w połowie 2023 roku przeniósł się do La Fabriki. Utalentowany defensor wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole Realu, choć gdyby nie poważna kontuzja kolana, prawdopodobnie byłby już częścią ekipy prowadzonej przez Alvaro Arbeloę. 18-letni obrońca wrócił już jednak do pełnej sprawności i w Madrycie wiele sobie po nim obiecują. Niebawem powinien otrzymać szansę w seniorskiej drużynie.

