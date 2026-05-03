Lewandowski zachwycony piłkarzem Barcelony. Wystawił mu laurkę

Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu z Osasuną. Asystę przy golu zanotował Marcus Rashford. Reprezentant Polski w pomeczowych rozmowach bardzo chwalił piłkarza FC Barcelony.

Rashford doceniony przez Lewandowskiego za asystę przy bramce

FC Barcelona zrobiła kolejny krok w stronę drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. W sobotę (2 maja) pokonali na wyjeździe Osasunę (2:1). Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski w 81. minucie meczu. Asystę przy trafieniu Polaka zanotował Marcus Rashford. Anglik popisał się idealnym dośrodkowaniem, więc 37-latek nie miał problemu, aby zmieścić piłkę w siatce.

W pomeczowych rozmowach Lewandowski nie mógł się nachwalić kolegi z zespołu. Cytowany przez Fabrizio Romano, ocenił piłkę dośrodkowaną przez Rashforda jako idealną. Zaznaczył, że Anglik ma niesamowitą umiejętność dośrodkowań.

– Rashford ma niesamowitą umiejętność dośrodkowań. Czasem nie chodzi o siłę, tylko o idealną precyzję. Jestem napastnikiem i mogę powiedzieć, że ta piłka była piękna. Była idealna, żebym mógł wpakować ją do siatki – mówił Robert Lewandowski.

Z kolei 28-latek nie rozpływał się zbytnio nad wspaniałą asystą. Podsumował to tak, że tego właśnie oczekuje od niego Barcelona.

– Moja asysta przy golu Lewandowskiego? Cóż, Barcelona podpisała ze mną kontrakt, żebym pomógł wygrać tytuł. Właśnie to zamierzam robić do samego końca. Jesteśmy blisko, by dotrzeć do mety La Liga jako pierwsi – powiedział Marcus Rashford.

Co ciekawe, przyszłość zarówno Lewandowskiego, jak i Rashforda pozostaje niepewna. W przypadku reprezentanta Polski chodzi o wygasający latem kontrakt. Z kolei skrzydłowy jest tylko wypożyczony do końca sezonu z Manchesteru United.