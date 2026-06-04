Real Madryt szykuje wielki hit. Jose Mourinho poznał decyzję!

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real Madryt planuje sensacyjny powrót! Jose Mourinho o krok od porozumienia

Real Madryt zakończył sezon bez żadnego trofeum, co w stolicy Hiszpanii zostało odebrane jako ogromne rozczarowanie. Florentino Perez przed startem kampanii ligowej zdecydował się na zatrudnienie Xabiego Alonso, jednak współpraca ze szkoleniowcem zakończyła się już w styczniu. Tymczasowym trenerem został Alvaro Arbeloa, ale nie zapracował on na stały kontrakt na Santiago Bernabeu.

Po tym, jak Florentino Perez potwierdził, że Jose Mourinho jest jego kandydatem na stanowisko szkoleniowca Realu w przyszłym sezonie, Benfica Lizbona wydała oficjalne oświadczenie dotyczące całej sytuacji. Portugalski klub poinformował, że madrycki zespół będzie zobowiązany do zapłaty klauzuli odstępnego w wysokości 15 milionów euro, która znajduje się w kontrakcie 63-letniego trenera.

Jak podkreślono w komunikacie, warunek ten zostanie uruchomiony automatycznie w przypadku, gdy Perez wygra nadchodzące wybory prezydenckie, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 7 czerwca. Obecny prezes zmierzy się z Enrique Riquelme, który również przedstawia własną wizję przebudowy klubu. Jednak to Perez pozostaje zdecydowanym faworytem.

🚨💣 BREAKING: Benfica announce that Real Madrid have informed them they will PAY Jose Mourinho’s €15M release clause. ✍️ pic.twitter.com/ki9USc7SMK — Madrid Zone (@theMadridZone) June 4, 2026

Perez już rozpoczął planowanie letniego okna transferowego oraz zmian w sztabie szkoleniowym. Władze klubu są przekonane, że potrzebny jest doświadczony trener, który będzie w stanie natychmiast przywrócić zespół na najwyższy poziom rywalizacji w Europie. Portugalczyk pracował już w Los Blancos w latach 2010-2013, zdobywając z klubem trzy trofea.