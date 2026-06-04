Borussia Dortmund wzięła pod lupę islandzkiego napastnika

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Orri Oskarsson przymierzany do Borussii Dortmund

Borussia Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego może stracić Serhou Guirassy’ego, który podobno chciałby spróbować nowego wyzwania w jeszcze silniejszym klubie. W związku z tym włodarze z Zagłębia Ruhry mogą zostać zmuszeni do zakontraktowania nowego napastnika. Tym bardziej że Fabio Silva, który miał zwiększyć konkurencję w ofensywie, jak dotąd nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. Skauci Borussii od kilku miesięcy monitorują rynek w poszukiwaniu młodego oraz perspektywicznego snajpera.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Signal Iduna Park jest Orri Oskarsson. 21-letni islandzki napastnik na co dzień występuje w Realu Sociedad i z tygodnia na tydzień prezentuje się coraz lepiej na hiszpańskich boiskach. Taki transfer doskonale wpisywałby się w politykę transferową Borussii Dortmund, która od lat stawia na rozwój młodych talentów. Niemiecki klub wierzy, że Islandczyk mógłby w przyszłości stać się jednym z liderów ofensywy zespołu BVB.

Siedemnastokrotny reprezentant Islandii z powodzeniem występuje w barwach ekipy z Kraju Basków od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Anoeta za 20 milionów euro z Kopenhagi. W minionym sezonie rozegrał 25 spotkań i zdobył 10 bramek, potwierdzając swój duży potencjał. Kontrakt środkowego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie zdolnego atakującego na około 12 milionów euro.