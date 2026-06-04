Juventus zagiął parol na reprezentanta Urugwaju. To byłby ciekawy ruch

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jose Maria Gimenez łączony z Juventusem

Juventus podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje dokonać kilku znaczących wzmocnień, aby ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – liczy na zwiększenie rywalizacji na kilku pozycjach, w tym przede wszystkim w formacji defensywnej. Władze turyńskiego klubu analizują różne opcje transferowe i poszukują doświadczonych zawodników, którzy mogliby od razu podnieść poziom sportowy drużyny.

Jak informuje portal „Calciomercato.com”, Juventus może w tym celu skierować swoją uwagę na hiszpański rynek. Jednym z piłkarzy obserwowanych przez działaczy Starej Damy jest bowiem Jose Maria Gimenez, który od lat należy do filarów Atletico Madryt. Spalletti bardzo ceni profil urugwajskiego stopera, widząc w nim idealne wzmocnienie linii obrony. Sprowadzenie 31-letniego defensora nie będzie jednak łatwe, ponieważ klub ze stolicy Hiszpanii nie zamierza bez walki rezygnować z jednego ze swoich najbardziej rutynowanych zawodników.

Kapitan reprezentacji Urugwaju występuje w Atletico Madryt od kwietnia 2013 roku, kiedy przeniósł się do ekipy Los Rojiblancos z Danubio FC za niespełna milion euro. Doświadczony piłkarz niezwykle szybko wyrósł na lidera stołecznego zespołu. W zakończonym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie środkowego obrońcę na około 12 milionów euro.