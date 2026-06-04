Juventus zagiął parol na reprezentanta Urugwaju. To byłby ciekawy ruch

17:20, 4. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Calciomercato.com

Jose Maria Gimenez od wielu lat jest czołowym stoperem w La Lidze. Jak podaje serwis Calciomercato.com, urugwajski obrońca zwrócił uwagę Juventusu.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jose Maria Gimenez łączony z Juventusem

Juventus podczas najbliższego letniego okienka transferowego planuje dokonać kilku znaczących wzmocnień, aby ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach. Trener ekipy Bianconerich – Luciano Spalletti – liczy na zwiększenie rywalizacji na kilku pozycjach, w tym przede wszystkim w formacji defensywnej. Władze turyńskiego klubu analizują różne opcje transferowe i poszukują doświadczonych zawodników, którzy mogliby od razu podnieść poziom sportowy drużyny.

Jak informuje portal „Calciomercato.com”, Juventus może w tym celu skierować swoją uwagę na hiszpański rynek. Jednym z piłkarzy obserwowanych przez działaczy Starej Damy jest bowiem Jose Maria Gimenez, który od lat należy do filarów Atletico Madryt. Spalletti bardzo ceni profil urugwajskiego stopera, widząc w nim idealne wzmocnienie linii obrony. Sprowadzenie 31-letniego defensora nie będzie jednak łatwe, ponieważ klub ze stolicy Hiszpanii nie zamierza bez walki rezygnować z jednego ze swoich najbardziej rutynowanych zawodników.

Kapitan reprezentacji Urugwaju występuje w Atletico Madryt od kwietnia 2013 roku, kiedy przeniósł się do ekipy Los Rojiblancos z Danubio FC za niespełna milion euro. Doświadczony piłkarz niezwykle szybko wyrósł na lidera stołecznego zespołu. W zakończonym sezonie rozegrał 25 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie środkowego obrońcę na około 12 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości