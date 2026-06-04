Real Madryt rusza po gwiazdora. 115 milionów euro klauzuli

Real Madryt chciałby, aby Vitinha latem dołączył do zespołu Jose Mourinho. To ma być obietnica wyborcza Florentino Pereza. Wykup pomocnika to kwota 115 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Record".

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real chce transferu Vitinhi za 115 milionów euro

Real Madryt ma za sobą chyba jeden z najgorszych sezonów ostatnich lat. Właściwie trudno przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz Królewscy mieli tak wielkie problemy nie tylko na boisku, ale i wewnątrz szatni. To właśnie o konfliktach w zespole sporo mówiły hiszpańskie media. Wszystko to jednak zażegnać Jose Mourinho, który obejmie drużynę Los Blancos zaraz po wyniku wyborów prezydenckich w klubie. Faworyt jest rzecz jasna jeden: Florentino Perez.

To właśnie on miał złożyć także jeszcze jedną, kluczową jak się wydaje, obietnicę. Według informacji przekazanych przez serwis „Record”, Perez obiecał sprowadzenie Vitinhi z PSG. Miałby to być największy transfer tego lata, który odmieni losy drugiej linii zespołu. Jak przekazano, klauzula wykupu Portugalczyka wynosi około 115 milionów euro. To sporo, ale Real z pewnością stać na taki wydatek.

Vitinha w zakończonym już sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował dziesięć asyst. 26-letni Portugalczyk w sumie dla PSG ma na koncie ponad 200 występów. Wcześniej grał m.in. w FC Porto. W seniorskiej reprezentacji Portugalii zanotował on blisko 40 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 140 milionów euro.

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