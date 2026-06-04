Real Madryt rusza po gwiazdora. 115 milionów euro klauzuli

15:32, 4. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Record

Real Madryt chciałby, aby Vitinha latem dołączył do zespołu Jose Mourinho. To ma być obietnica wyborcza Florentino Pereza. Wykup pomocnika to kwota 115 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Record".

Florentino Perez
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ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real chce transferu Vitinhi za 115 milionów euro

Real Madryt ma za sobą chyba jeden z najgorszych sezonów ostatnich lat. Właściwie trudno przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz Królewscy mieli tak wielkie problemy nie tylko na boisku, ale i wewnątrz szatni. To właśnie o konfliktach w zespole sporo mówiły hiszpańskie media. Wszystko to jednak zażegnać Jose Mourinho, który obejmie drużynę Los Blancos zaraz po wyniku wyborów prezydenckich w klubie. Faworyt jest rzecz jasna jeden: Florentino Perez.

To właśnie on miał złożyć także jeszcze jedną, kluczową jak się wydaje, obietnicę. Według informacji przekazanych przez serwis „Record”, Perez obiecał sprowadzenie Vitinhi z PSG. Miałby to być największy transfer tego lata, który odmieni losy drugiej linii zespołu. Jak przekazano, klauzula wykupu Portugalczyka wynosi około 115 milionów euro. To sporo, ale Real z pewnością stać na taki wydatek.

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Vitinha w zakończonym już sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował dziesięć asyst. 26-letni Portugalczyk w sumie dla PSG ma na koncie ponad 200 występów. Wcześniej grał m.in. w FC Porto. W seniorskiej reprezentacji Portugalii zanotował on blisko 40 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 140 milionów euro.

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