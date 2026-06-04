AC Milan sięgnie po spadkowicza z Premier League? Okazja rynkowa

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Crysencio Summerville

Crysencio Summerville na radarze Milanu

AC Milan przechodzi przez spore zmiany po tym, jak podziękowano Massimiliano Allegriemu. Włoski szkoleniowiec nie jest już trenerem drużyny Rossonerich, a włodarze z San Siro rozpoczęli poszukiwania jego następcy. Jednym z kandydatów do objęcia zespołu jest Oliver Glasner, który cieszy się uznaniem wśród działaczy mediolańskiego klubu. Oprócz roszad na ławce trenerskiej w Mediolanie spodziewane są również zmiany kadrowe, ponieważ Milan chce wzmocnić skład przed kolejnym sezonem.

Niewykluczone, że potęga z Półwyspu Apenińskiego wybierze się na zakupy na Wyspy Brytyjskie. Jak informuje portal „TEAMtalk”, na celowniku włoskiego giganta znalazł się bowiem Crysencio Summerville.

24-letni skrzydłowy prawdopodobnie będzie chciał zmienić otoczenie po tym, jak West Ham United spadł z Premier League do Championship. Holender uchodzi za jednego z najbardziej interesujących zawodników dostępnych na rynku, a jego szybkość, technika oraz umiejętność gry jeden na jednego mogą okazać się bardzo przydatne dla drużyny z Mediolanu.

Lewy napastnik występuje w barwach ekipy Młotów od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się do londyńskiego klubu za około 30 milionów euro z Leeds United. W minionej kampanii rozegrał 34 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował pięć asyst. Kontrakt Summerville’a obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, jednak perspektywa gry na zapleczu angielskiej ekstraklasy zapewne skłoni go do przeprowadzki. Jego wartość rynkowa przekracza obecnie 40 milionów euro.