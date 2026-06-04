SSC Napoli zatrzyma swoją gwiazdę. Rozmowy na finiszu

SSC Napoli długo pracowało nad nowym kontraktem Leonardo Spinazzoli. Fabrizio Romano ujawnił, że 33-letni Włoch przedłuży umowę do 2028 roku.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

Leonardo Spinazzola zostaje w Napoli

SSC Napoli zajęło drugie miejsce w tabeli Serie A w zakończonym sezonie. Mimo awansu do Ligi Mistrzów, w klubie doszło do istotnych zmian. Z zespołem pożegnał się Antonio Conte. 56-letni szkoleniowiec miał sam podjąć decyzję o rezygnacji z dalszej pracy w stolicy Kampanii.

Włoskie media wskazują, że głównym kandydatem do przejęcia drużyny jest Massimiliano Allegri. 58-letni trener w minionym sezonie pracował w Milanie. Aurelio De Laurentiis szukał doświadczonego szkoleniowca, który zdoła utrzymać drużynę w walce o najwyższe cele.

Długo trwały rozmowy dotyczące przyszłości Leonardo Spinazzoli, którego umowa wygasała wraz z końcem czerwca. Według eksperta transferowego Fabrizio Romano, włoski klub osiągnął już porozumienie z doświadczonym obrońcą w sprawie nowego kontraktu.

Finalizacja dwuletniej umowy oraz oficjalne podpisanie dokumentów mają nastąpić w najbliższych dniach. Napoli docenia jego doświadczenie i wszechstronność na lewej stronie boiska. Spinazzola dołączył do Napoli latem 2024 roku z Romy. W przeszłości reprezentował również barwy Juventusu Turyn czy Perugii.

🚨🔵 Leonardo Spinazzola has verbal agreement with Napoli to sign a new two year deal, confirmed.



It will be completed soon. pic.twitter.com/yW0SckdgNW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

W minionym sezonie 33-latek rozegrał 42 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Natomiast Spinazzola zadebiutował w reprezentacji Włoch w 2017 roku i łącznie uzbierał 27 występów.