SSC Napoli zatrzyma swoją gwiazdę. Rozmowy na finiszu

Leonardo Spinazzola zostaje w Napoli
SSC Napoli zajęło drugie miejsce w tabeli Serie A w zakończonym sezonie. Mimo awansu do Ligi Mistrzów, w klubie doszło do istotnych zmian. Z zespołem pożegnał się Antonio Conte. 56-letni szkoleniowiec miał sam podjąć decyzję o rezygnacji z dalszej pracy w stolicy Kampanii.
Włoskie media wskazują, że głównym kandydatem do przejęcia drużyny jest Massimiliano Allegri. 58-letni trener w minionym sezonie pracował w Milanie. Aurelio De Laurentiis szukał doświadczonego szkoleniowca, który zdoła utrzymać drużynę w walce o najwyższe cele.
Długo trwały rozmowy dotyczące przyszłości Leonardo Spinazzoli, którego umowa wygasała wraz z końcem czerwca. Według eksperta transferowego Fabrizio Romano, włoski klub osiągnął już porozumienie z doświadczonym obrońcą w sprawie nowego kontraktu.
Finalizacja dwuletniej umowy oraz oficjalne podpisanie dokumentów mają nastąpić w najbliższych dniach. Napoli docenia jego doświadczenie i wszechstronność na lewej stronie boiska. Spinazzola dołączył do Napoli latem 2024 roku z Romy. W przeszłości reprezentował również barwy Juventusu Turyn czy Perugii.
W minionym sezonie 33-latek rozegrał 42 spotkania, w których zdobył trzy bramki i zanotował pięć asyst. Natomiast Spinazzola zadebiutował w reprezentacji Włoch w 2017 roku i łącznie uzbierał 27 występów.