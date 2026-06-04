Alexis Sanchez zostanie nagrodzony za niezły sezon? Trwają rozmowy

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Sevilla może przedłużyć umowę z Alexisem Sanchezem

Sevilla w trakcie minionego sezonu La Ligi uzbierała 43 punkty i uplasowała się na 13. miejscu w tabeli. Andaluzyjski zespół do ostatnich kolejek walczył o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ostatecznie osiągając swój cel. Swój wkład w uniknięcie katastrofy miał bez wątpienia Alexis Sanchez, który rozegrał solidną kampanię. Doświadczony Chilijczyk zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty, będąc jednym z najbardziej wartościowych zawodników ofensywnych w kadrze drużyny Czerwono-Białych.

Kontrakt 37-letniego piłkarza obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, dlatego jego przyszłość pozostaje niewiadomą. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał serwis „El Desmarque”, według którego w klubowych gabinetach trwają rozmowy dotyczące dalszej współpracy. Władze Sevilli są gotowe przedłużyć umowę z Alexisem Sanchezem o kolejny sezon, jednak pod pewnym warunkiem. Rutynowany zawodnik musiałby zaakceptować obniżkę wynagrodzenia, co miałoby pomóc klubowi w utrzymaniu stabilności finansowej.

168-krotny reprezentant Chile występuje w barwach ekipy z Andaluzji od września 2025 roku, kiedy trafił na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na zasadzie wolnego transferu z Udinese Calcio. Był to dla niego powrót na Półwysep Iberyjski, ponieważ wcześniej reprezentował również Barcelonę. W swoim bogatym CV posiada także występy dla Interu Mediolan, Olympique’u Marsylia, Arsenalu oraz Manchesteru United. Obecna wartość rynkowa doświadczonego napastnika wynosi niespełna 1,5 miliona euro.