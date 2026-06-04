Alexis Sanchez zostanie nagrodzony za niezły sezon? Trwają rozmowy

17:24, 4. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  El Desmarque

Alexis Sanchez pomógł Sevilli utrzymać się w La Lidze. Hiszpański klub rozważa przedłużenie kontraktu z chilijskim napastnikiem - poinformowała strona El Desmarque.

Alexis Sanchez
Obserwuj nas w
RESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alexis Sanchez

Sevilla może przedłużyć umowę z Alexisem Sanchezem

Sevilla w trakcie minionego sezonu La Ligi uzbierała 43 punkty i uplasowała się na 13. miejscu w tabeli. Andaluzyjski zespół do ostatnich kolejek walczył o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ostatecznie osiągając swój cel. Swój wkład w uniknięcie katastrofy miał bez wątpienia Alexis Sanchez, który rozegrał solidną kampanię. Doświadczony Chilijczyk zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty, będąc jednym z najbardziej wartościowych zawodników ofensywnych w kadrze drużyny Czerwono-Białych.

Kontrakt 37-letniego piłkarza obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, dlatego jego przyszłość pozostaje niewiadomą. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał serwis „El Desmarque”, według którego w klubowych gabinetach trwają rozmowy dotyczące dalszej współpracy. Władze Sevilli są gotowe przedłużyć umowę z Alexisem Sanchezem o kolejny sezon, jednak pod pewnym warunkiem. Rutynowany zawodnik musiałby zaakceptować obniżkę wynagrodzenia, co miałoby pomóc klubowi w utrzymaniu stabilności finansowej.

168-krotny reprezentant Chile występuje w barwach ekipy z Andaluzji od września 2025 roku, kiedy trafił na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan na zasadzie wolnego transferu z Udinese Calcio. Był to dla niego powrót na Półwysep Iberyjski, ponieważ wcześniej reprezentował również Barcelonę. W swoim bogatym CV posiada także występy dla Interu Mediolan, Olympique’u Marsylia, Arsenalu oraz Manchesteru United. Obecna wartość rynkowa doświadczonego napastnika wynosi niespełna 1,5 miliona euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości