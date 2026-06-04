Juventus szuka następcy Dusana Vlahovicia. Kandydat z La Ligi

Dusan Vlahović opuści Juventus wraz z wygaśnięciem kontraktu. Jak podaje Ekrem Konur, kandydatem na jego następcę w turyńskiej ekipie jest Alexander Sorloth.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Alexander Sorloth rozmawia z Juventusem

Dusan Vlahović nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z Juventusem. Włoski klub ogłosił już odejście swojego czołowego napastnika, który po zakończeniu umowy będzie mógł dołączyć do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Dla Starej Damy oznacza to konieczność znalezienia wartościowego następcy Serba. Według medialnych doniesień działacze z Turynu właśnie rozpoczęli analizę rynku i przygotowują listę kandydatów, którzy mogliby wypełnić lukę po 26-letnim snajperze.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z głównych celów transferowych Juventusu jest Alexander Sorloth. Włodarze z Piemontu mieli odbyć już wstępne rozmowy z przedstawicielami norweskiego napastnika, a kolejnym krokiem będzie nawiązanie oficjalnego kontaktu z Atletico Madryt.

30-letni zawodnik prawdopodobnie byłby otwarty na zmianę otoczenia, ponieważ od kilku miesięcy pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości w stołecznym klubie. Transfer do Serie A mógłby być dla niego atrakcyjnym sportowym wyzwaniem.

Mierzący 195 centymetrów napastnik występuje w Atletico Madryt od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Metropolitano za 32 miliony euro z Villarrealu. Wcześniej reprezentował również barwy Lipska, Realu Sociedad, Crystal Palace oraz Trabzonsporu. W minionym sezonie Alexander Sorloth rozegrał 54 spotkania, zdobył 20 bramek i zanotował 1 asystę, spędzając na murawie ponad 2800 minut. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 20 milionów euro, a kontrakt atakującego z Atletico obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.