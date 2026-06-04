FC Barcelona poluje na hiszpańskiego obrońcę. Zacięta rywalizacja o zawodnika

16:34, 4. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona wykazuje spore zainteresowanie Jorge Salinasem z Racingu Santander - potwierdza "Mundo Deportivo". Sytuację hiszpańskiego obrońcy uważnie śledzą także PSG oraz Atletico Madryt.

Hansi Flick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jorge Salinas w orbicie zainteresowań Barcelony, PSG i Atletico Madryt

FC Barcelona pracuje równolegle nad kilkoma wzmocnieniami, które mają zwiększyć rywalizację w zespole i podnieść jakość kadry przed kolejnym sezonem. Joan Laporta sfinalizował już transfer Anthony’ego Gordona z Newcastle United. W kręgu zainteresowań nadal znajdują się także głośne nazwiska, takie jak Julian Alvarez z Atletico Madryt czy Bernardo Silva, który zakończył swoją przygodę z Manchesterem City.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, Duma Katalonii jest również mocno łączona z Jorge Salinasem z Racingu Santander. 19-letni Hiszpan właśnie wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Rywalizacja o obrońcę jest jednak bardzo duża. W gronie klubów monitorujących jego sytuację znajdują się m.in. Atletico Madryt, które od lat słynie z rozwijania młodych defensorów.

Paris Saint-Germain również umieściło na liście życzeń Salinasa. Ponadto zainteresowanie wykazują również zespoły z Premier League, Serie A oraz 1. Bundesligi. Wśród nich wymienia się Bayer Leverkusen, Newcastle United, FC Porto oraz Bolognę.

Salinas w minionym sezonie rozegrał łącznie 34 spotkania, w których zanotował siedem asyst. Hiszpańskie media podają, że klauzula odstępnego w jego kontrakcie wynosi 16 milionów euro. Sytuację Barcelony może ułatwić fakt, że zawodnikiem opiekuje się agencja Jorge Mendesa, który od lat utrzymuje bardzo dobre relacje z władzami katalońskiego klubu. To może odegrać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach transferowych.

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