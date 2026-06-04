FC Barcelona celuje w transfer Brazylijczyka. Kolejny obrońca łączony z gigantem

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Natan łączony z Barceloną

FC Barcelona w letnim oknie transferowym rozważa pozyskanie środkowego obrońcy. Na Camp Nou wciąż aktywnie rozglądają się za okazjami rynkowymi, które pozwolą wzmocnić skład bez nadmiernego obciążania budżetu klubu. W ostatnich miesiącach Josko Gvardiol z Manchesteru City był jednym z zawodników wysoko ocenianych przez sztab Blaugrany. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że Chorwat może wkrótce związać się na dłużej z klubem z Premier League.

Z kolei Alessandro Bastoni z Interu Mediolan przez pewien czas był mocno łączony z katalońskim gigantem. Wysokie wymagania finansowe włoskiej strony sprawiły, że temat jego transferu został w praktyce zamknięty. Według doniesień telewizji „El Chiringuito”, Barcelona w ostatnim czasie rozpoczęła obserwację Natana z Realu Betis. 25-letni Brazylijczyk to lewonożny stoper, który dobrze odnalazł się w La Liga.

Szacuje się, że transfer Natana mógłby kosztować około 30 milionów euro. W sezonie 2025/2026 brazylijski obrońca prezentował się solidnie w barwach Betisu. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 45 meczów i zanotował jedną asystę. Latem ubiegłego roku na stałe trafił do andaluzyjskiego klubu z SSC Napoli za 9 milionów euro.

Choć Brazylijczyk nie jest nazwiskiem tak głośnym jak Bastoni czy Gvardiol, w Barcelonie coraz częściej podkreśla się, że może być to rozsądna opcja. Kontrakt Natana w Betisie obowiązuje do czerwca 2030 roku.