Oni skomentują mecz otwarcia mundialu! TVP poinformowało o komentatorach

17:35, 4. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TVP Sport

TVP Sport poinformowało o komentatorach pierwszej kolejki Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Mecz otwarcia relacjonować będą Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Piłka na mundial 2026
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłka na mundial 2026

Oto komentatorzy 1. kolejki mundialu

Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku zbliżają się wielkimi krokami. Już za tydzień fani piłki nożnej na całym świecie będą się fascynować meczami najważniejszej imprezy czterolecia. W tym roku wyjątkowej, bowiem rozgrywanej w trzech krajach, z największą liczbą zespołów w historii oraz pierwszy raz od 12 lat bez udziału reprezentacji Polski.

To właśnie brak Biało-Czerwonych powoduje, że zainteresowanie meczami spada, a sama impreza nie jest tak medialna, jak mogłaby być. Ma to swoje odzwierciedlenie także w planach nadawcy mistrzostw, a więc Telewizji Polskiej, która swoich komentatorów na Ameryki Północnej wyśle dopiero na decydującą fazę turnieju. Tak więc sporo meczów będzie relacjonowanych z Warszawy.

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Jak właśnie się dowiedzieliśmy, mecz otwarcia skomentuje Maciej Iwański i Radosław Gilewicz. Opublikowano też rozpiskę kolejnych spotkań pierwszej kolejki i par komentatorskich.

12 czerwca

4:00: Korea Południowa – Czechy: Szymon Borczuch i Kazimierz Węgrzyn 
21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski

13 czerwca

3:00: USA – Paragwaj: Hubert Bugaj i Grzegorz Goncerz
21:00: Katar – Szwajcaria: Jacek Laskowski i Robert Podoliński

14 czerwca

0:00: Brazylia – Maroko: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski
3:00: Haiti – Szkocja: Marcin Feddek i Dawid Sut
6:00: Australia – Turcja: Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak
19:00: Niemcy – Curacao: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski
22:00: Holandia – Japonia: Jacek Laskowski i Robert Podoliński

15 czerwca

1:00: Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador: Krzysztof Lenarczyk i Dawid Sut
4:00: Szwecja – Tunezja: Sławomir Kwiatkowski i Kazimierz Węgrzyn
18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka: Hubert Bugaj i Adam Marciniak
21:00: Belgia – Egipt: Maciej Iwański i Radosław Gilewicz

16 czerwca

0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj: Szymon Borczuch i Łukasz Gikiewicz
3:00: Iran – Nowa Zelandia: Dominik Pasternak i Adam Burek
21:00: Francja – Senegal: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski

17 czerwca

0:00: Irak – Norwegia: Rafał Kędzior i Grzegorz Goncerz
3:00: Argentyna – Algieria: Aleksander Roj i Kazimierz Węgrzyn
6:00: Austria – Jordania: Marcin Feddek i Łukasz Gikiewicz
19:00: Portugalia – DR Konga: Jacek Laskowski i Robert Podoliński
22:00: Anglia – Chorwacja: Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski

18 czerwca

1:00: Ghana – Panama: Krzysztof Lenarczyk i Dariusz Dudek
4:00: Uzbekistan – Kolumbia: Szymon Borczuch i Dawid Sut

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