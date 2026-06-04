Bayern powalczy o podpis zdolnego stopera. Na stole 60 milionów euro

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Honest Ahanor celem transferowym Bayernu Monachium

Bayern Monachium przygotowuje się do letniego okienka transferowego, podczas którego najprawdopodobniej dokona jedynie kosmetycznych zmian w składzie. Ekipa Die Roten ma za sobą bardzo udany sezon zwieńczony zdobyciem mistrzostwa Niemiec oraz Pucharu Niemiec, dlatego w klubie nie ma mowy o kadrowej rewolucji. Mimo to kilku zawodników może pożegnać się z Allianz Areną, a władze bawarskiego giganta już pracują nad potencjalnymi wzmocnieniami, które pozwolą utrzymać wysoki poziom sportowy zespołu.

Jednym z piłkarzy łączonych z odejściem z Bayernu jest Kim Min-Jae. Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, jego następcą w drużynie z Monachium może zostać Honest Ahanor. Niemiecki potentat uczestniczy bowiem w wyścigu o zakontraktowanie 18-letniego włoskiego stopera, który uchodzi za jeden z największych talentów swojego pokolenia. Atalanta Bergamo wyceniła defensora na około 60 milionów euro, a jego sytuację monitorują również Real Madryt, Manchester City, Arsenal oraz Chelsea.

Ahanor występuje w barwach aktualnej ekipy od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Bergamo za 17 milionów euro z Genoi, której jest wychowankiem. Młody obrońca szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i stał się ważnym elementem Atalanty. W zakończonej kampanii rozegrał 35 spotkań, zdobywając jedną bramkę. Kontrakt mierzącego 184 centymetry zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Wydaje się, że jednokrotny reprezentant Włoch już tego lata może wykonać kolejny krok w swojej karierze.