Sandro Tonali może dołączyć do angielskiego giganta

Manchester City prowadzi rozmowy w sprawie transferu Elliota Andersona, ale negocjacje są trudne. Jak podaje Fabrizio Romano, klub z Etihad Stadium ostatecznie może sięgnąć po Sandro Tonaliego.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Manchester City rozważa pozyskanie Sandro Tonaliego

Manchester City jest zmuszony dokonać zmiany na ławce trenerskiej po tym, jak swoje odejście ogłosił Pep Guardiola. Nowym szkoleniowcem drużyny Obywateli ma zostać Enzo Maresca, który już pracuje nad wizją zespołu na kolejne sezony. Włoski menedżer dostrzega potrzebę wzmocnienia środka pola, dlatego podczas letniego okienka transferowego należy spodziewać się działań mających na celu sprowadzenie pomocnika z najwyższej półki. Władze angielskiego klubu są gotowe przeznaczyć spore środki na realizację planu.

Włodarze z Manchesteru rozpoczęli już poszukiwania odpowiedniego kandydata. Co więcej, działacze dziesięciokrotnych mistrzów Premier League prowadzą nawet rozmowy z Nottingham Forest w sprawie pozyskania Elliota Andersona, jednak potencjalna transakcja mogłaby kosztować ponad 100 milionów euro. Tak duża kwota skłania klub z niebieskiej części miasta do rozważenia alternatywnych rozwiązań.

Zdaniem Fabrizio Romano Obywatele nie wykluczają porzucenia negocjacji oraz skierowania uwagi na Sandro Tonaliego z Newcastle United. 26-letni Włoch od dłuższego czasu znajduje się pod obserwacją skautów Manchesteru City i mógłby okazać się bardziej osiągalnym celem transferowym.

32-krotny reprezentant Italii występuje w drużynie Srok od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do Anglii z Milanu za niespełna 60 milionów euro. W przeszłości media wielokrotnie łączyły go także z powrotem do Serie A, a zainteresowanie jego usługami wykazywał między innymi Juventus. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie defensywnego pomocnika na około 80 milionów euro. W minionym sezonie Tonali rozegrał 53 spotkania, zdobył trzy bramki i zanotował siedem asyst, będąc jednym z najważniejszych zawodników zespołu ze St James’ Park.