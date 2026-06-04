Real Madryt dogadał się z Ajaksem. Dani Ceballos woli inny klub

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dani Ceballos

Dani Ceballos chce wrócić do Realu Betis

Dani Ceballos niemal na pewno opuści Real Madryt podczas letniego okienka transferowego. Pytaniem pozostaje jedynie to, gdzie 29-letni pomocnik będzie kontynuował swoją karierę. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że poważnym kandydatem do pozyskania piłkarza jest Ajax Amsterdam. Holenderski klub rzekomo nawet osiągnął porozumienie z wicemistrzami Hiszpanii w sprawie kwoty transferu, która miałaby wynieść około sześciu milionów euro. Wszystko wskazuje jednak na to, iż sam zawodnik nie jest przekonany do takiego kierunku.

Jak podaje Ekrem Konur, piłkarz ma zupełnie inne plany i nie uśmiecha mu się przeprowadzka do Eredivisie. Według tureckiego dziennikarza trzynastokrotny reprezentant Hiszpanii chciałby pozostać w La Lidze, a jego priorytetem jest powrót do Realu Betis. Problemem może okazać się jednak sfinalizowanie takiej operacji, ponieważ klub z Andaluzji zmaga się z ograniczeniami finansowymi. Władze z Estadio Benito Villamarin liczą na znaczące obniżenie oczekiwań Realu Madryt lub nawet możliwość przeprowadzenia darmowej transakcji.

Środkowy pomocnik reprezentuje barwy ekipy Królewskich od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 16,5 miliona euro właśnie z Realu Betis. Do tej pory w koszulce drużyny Los Blancos rozegrał 215 spotkań, zdobył 7 bramek oraz zanotował 16 asyst. Dani Ceballos ma w swoim CV także Arsenal, gdzie występował na zasadzie wypożyczenia. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie doświadczonego zawodnika na około 10 milionów euro, co czyni go atrakcyjną opcją dla wielu klubów.