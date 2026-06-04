Man United wciąż poluje na gwiazdora Realu Madryt. To byłby hit

17:52, 4. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Times

Manchester United nadal jest zainteresowany sprowadzeniem Aureliena Tchouameniego. Angielski klub chce podjąć negocjacje z Realem Madryt - donosi gazeta The Times.

Michael Carrick
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Aurelien Tchouameni marzeniem Manchesteru United

Manchester United powoli przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym zamierza zaprezentować się jeszcze lepiej niż w minionej kampanii. Przypomnijmy, że drużyna Czerwonych Diabłów zajęła trzecie miejsce w tabeli Premier League, dzięki czemu wywalczyła awans do Ligi Mistrzów. Dobra postawa zespołu zaowocowała przedłużeniem współpracy z Michaelem Carrickiem, który otrzymał stały kontrakt i liczy na poważne wzmocnienia składu. Władze klubu chcą wykorzystać letnie okienko transferowe do zwiększenia jakości oraz rywalizacji w poszczególnych formacjach.

Jak informuje brytyjski dziennik „The Times”, Manchester United zamierza przede wszystkim wzmocnić środek pola w związku z odejściem Casemiro. Bardzo wysoko na liście życzeń angielskiego potentata znajduje się Aurelien Tchouameni. Mimo że Real Madryt najprawdopodobniej będzie chciał zatrzymać swojego pomocnika, działacze z Old Trafford planują podjąć próbę jego pozyskania. Warto dodać, iż 26-letni Francuz nie ma najlepszych relacji z Federico Valverde, co może rzutować na przyszłość jednego z tych zawodników w stolicy Hiszpanii.

44-krotny reprezentant Trójkolorowych występuje w barwach Realu Madryt od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 80 milionów euro z AS Monaco. Od tamtej pory rozegrał 195 spotkań, zdobywając siedem bramek oraz notując osiem asyst. Tchouameni należy do najważniejszych piłkarzy drugiej linii zespołu Królewskich i regularnie występuje w podstawowym składzie. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa pomocnika wynosi obecnie około 75 milionów euro.

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