Atletico dobije targu z Arsenalem? Simeone chce skrzydłowego

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Leandro Trossard na celowniku Atletico Madryt

Wszystko wskazuje na to, że Atletico Madryt będzie zmuszone wzmocnić swoją linię ataku podczas letniego okienka transferowego. Szeregi hiszpańskiego zespołu mogą bowiem opuścić Julian Alvarez oraz Alexander Sorloth, którzy wzbudzają zainteresowanie innych klubów. Trener drużyny Los Rojiblancos – Diego Simeone – doskonale zdaje sobie sprawę, że taki scenariusz oznaczałby konieczność zwiększenia rywalizacji w formacji ofensywnej. Władze stołecznego klubu już teraz analizują dostępne opcje, aby odpowiednio zabezpieczyć kadrę przed nowym sezonem.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Estadio Metropolitano jest Leandro Trossard. Skrzydłowy Arsenalu, który może występować praktycznie na wszystkich pozycjach w ataku, jest postrzegany jako bardzo interesująca opcja dla Atletico Madryt. Belg mógłby wnieść do zespołu doświadczenie, wszechstronność oraz wysoką jakość w grze ofensywnej. Co więcej, sam zawodnik może być zainteresowany podjęciem nowego wyzwania po kilku latach spędzonych w londyńskim klubie.

Leandro Trossard przeniósł się do Arsenalu w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion za około 25 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 174 spotkania, zdobywając 36 bramek i notując 34 asysty. W barwach ekipy Kanonierów sięgnął po mistrzostwo Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Atutami belgijskiego ofensywnego zawodnika są przede wszystkim skuteczność, kreatywność i uniwersalność. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na mniej więcej 20 milionów euro.