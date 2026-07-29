Real Madryt uciekł całej konkurencji. Padł historyczny rekord

Real Madryt ponownie przeszedł do historii futbolu. Królewscy pochwalili się rekordowymi przychodami za sezon 2025/26 i jako pierwsi przekroczyli granicę 1,2 mld euro.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

To już oficjalne. Real Madryt osiągnął coś, czego nie dokonał nikt

Real Madryt nie tylko potrafi dominować na boisku, ale również wyznacza standardy poza nim. Biuro prasowe klubu poinformowało o zatwierdzeniu wyników finansowych za rok obrotowy 2025/26, które potwierdzają rekordowe przychody w wysokości 1,221 mld euro, nie uwzględniając wpływów z transferów zawodników. To wynik bez precedensu w świecie sportu.

Z opublikowanych danych wynika, że klub poprawił ubiegłoroczny rezultat o 3,1 procent. Znaczący wpływ na ten wzrost miały przede wszystkim wyższe przychody generowane przez Estadio Santiago Bernabeu oraz działalność marketingową. Jak przekazano w oficjalny komunikacie, wpływy ze stadionu zwiększyły się o 11 procent, natomiast przychody reklamowe wzrosły o 6 procent dzięki kolejnym umowom sponsorskim.

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla władz madryckiego giganta. Real zakończył rok z zyskiem netto wynoszącym 26,3 mln euro, przedłużając imponującą serię rentownych sezonów do 26 z rzędu. Klub poinformował również, że jego aktywa netto osiągnęły wartość 624 mln euro, a dostępne rezerwy gotówkowe wynoszą 83 mln euro.

Jednocześnie trwa finalizacja ogromnego projektu modernizacji Estadio Santiago Bernabeu. Łączne nakłady na przebudowę stadionu wzrosły już do 1,407 mld euro. Mimo tak dużych inwestycji klub z La Liga podkreśla, że pozostaje w bardzo stabilnej sytuacji finansowej, co może mieć znaczenie także w kontekście kolejnych ruchów na rynku transferowym.