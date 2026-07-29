Juventus rozpoczął rozmowy z Man Utd. To może być wielki transfer

07:38, 29. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus nie zamierza poprzestać na poszukiwaniach jednego napastnika. Turyńczycy intensyfikują rozmowy w sprawie Joshuy Zirkzee, który może wrócić do Serie A po nieudanym okresie w Manchesterze United.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Zirkzee na celowniku Juventusu

Juventus pracuje nad wzmocnieniem ataku i równolegle do starań o Randala Kolo Muaniego prowadzi działania w sprawie Joshuy Zirkzee. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, holenderski napastnik jest jednym z głównych kandydatów do dołączenia do zespołu Luciano Spallettiego. Władze klubu zintensyfikowały już kontakty z agentem piłkarza, Kia Joorabchianem.

Dyrektor sportowy Ricky Massara od dawna jest zwolennikiem sprowadzenia Zirkzee. Jeszcze podczas pracy w Romie próbował doprowadzić do jego powrotu do Włoch. Teraz ponownie nawiązał rozmowy z Manchesterem United, korzystając z faktu, że sam zawodnik pozytywnie podchodzi do możliwości przenosin do Turynu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Kluczową kwestią pozostaje forma transferu. Manchester United wycenia 24-letniego napastnika na 35-40 milionów euro i jest gotowy zgodzić się na wypożyczenie. Angielski klub oczekuje jednak obowiązku wykupu latem 2027 roku. Juventus preferuje inne rozwiązanie i chciałby, aby wykup był uzależniony od spełnienia określonych warunków.

Według włoskiego dziennika strony pozostają w stałym kontakcie i pracują nad osiągnięciem porozumienia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za transferem są warunki kontraktu Zirkzee. Holender zarabia obecnie 3,6 miliona euro rocznie plus bonusy, a takie wynagrodzenie mieści się w możliwościach finansowych Juventusu.