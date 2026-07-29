Juventus rozpoczął rozmowy z Man Utd. To może być wielki transfer

Juventus nie zamierza poprzestać na poszukiwaniach jednego napastnika. Turyńczycy intensyfikują rozmowy w sprawie Joshuy Zirkzee, który może wrócić do Serie A po nieudanym okresie w Manchesterze United.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Zirkzee na celowniku Juventusu

Juventus pracuje nad wzmocnieniem ataku i równolegle do starań o Randala Kolo Muaniego prowadzi działania w sprawie Joshuy Zirkzee. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, holenderski napastnik jest jednym z głównych kandydatów do dołączenia do zespołu Luciano Spallettiego. Władze klubu zintensyfikowały już kontakty z agentem piłkarza, Kia Joorabchianem.

Dyrektor sportowy Ricky Massara od dawna jest zwolennikiem sprowadzenia Zirkzee. Jeszcze podczas pracy w Romie próbował doprowadzić do jego powrotu do Włoch. Teraz ponownie nawiązał rozmowy z Manchesterem United, korzystając z faktu, że sam zawodnik pozytywnie podchodzi do możliwości przenosin do Turynu.

Kluczową kwestią pozostaje forma transferu. Manchester United wycenia 24-letniego napastnika na 35-40 milionów euro i jest gotowy zgodzić się na wypożyczenie. Angielski klub oczekuje jednak obowiązku wykupu latem 2027 roku. Juventus preferuje inne rozwiązanie i chciałby, aby wykup był uzależniony od spełnienia określonych warunków.

Według włoskiego dziennika strony pozostają w stałym kontakcie i pracują nad osiągnięciem porozumienia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za transferem są warunki kontraktu Zirkzee. Holender zarabia obecnie 3,6 miliona euro rocznie plus bonusy, a takie wynagrodzenie mieści się w możliwościach finansowych Juventusu.