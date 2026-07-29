Lech nie złożył oferty za tych zawodników. „W ogóle nie był rozważany”

Lech Poznań - wbrew medialnym spekulacjom - nie złożył oferty za Rogera Hinojo oraz Joniego Montiela. Obaj mieliby dołączyć do klubu tego lata. Informacje w tej sprawie przekazał Szymon Janczyk z "Weszło".

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech rozgląda się za lewym obrońcą

Lech Poznań przystępuje dzisiaj do rewanżowego starcia z zespołem Aarhus w meczu 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz przed meczem na własnym stadionie ma zaliczkę z pierwszego meczu i jest mocnym faworytem do awansu. Wiadomo jednak, że w kolejnej rundzie nie będzie łatwo. Rywalem mistrza Polski będzie bowiem Sabah Baku i szczególnie wyjazd do Azerbejdżanu może okazać się kłopotliwy.

Niemniej to, co także może w pewien sposób niepokoić kibiców, to fakt, że coraz więcej mówi się o odejściach ważnych graczy z klubu. Dlatego też pojawiały się pierwsze informacje mówiące o zainteresowaniu następcami, okazały się one jednak nieprawdziwe. Według wieści, które przekazał Szymon Janczyk z „Weszło”, Lech Poznań nie złożył oferty za Rogera Hinojo oraz Joniego Montiela. Obaj byli łączeni z klubem, ale tylko ten pierwszy faktycznie jest na radarze Kolejorza jako zastępca Michała Gurgula.

Roger Hinojo to gracz hiszpańskiego Espanyol, który w poprzednim sezonie był wypożyczony do występującej w La Liga 2 Cultural Leonesa. Rozegrał wówczas 38 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. 21-letni Hiszpan wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na milion euro.

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