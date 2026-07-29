Inter gotowy na rozstanie z pomocnikiem. Padły ważne słowa

Davide Frattesi jest coraz bliżej rozstania z Interem. Agent włoskiego pomocnika zapowiedział kluczowe spotkanie z władzami klubu, które ma przesądzić o przyszłości zawodnika.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Frattesi może trafić do Premier League lub Juventusu

Przyszłość Davide Frattesiego ma wyjaśnić się w najbliższym czasie. Agent piłkarza Beppe Riso spotka się z przedstawicielami Interu, aby omówić dalsze losy swojego klienta. Pomocnik przygotowuje się obecnie z zespołem Nerazzurrich do nowego sezonu i zdążył już zdobyć pierwszą bramkę w letnich sparingach, jednak w Mediolanie jest uznawany za zawodnika przeznaczonego do sprzedaży.

Riso nie chciał zdradzić szczegółów prowadzonych rozmów, ale przyznał, że sytuacja jest otwarta. – Muszę najpierw spotkać się z Interem. To sytuacja, która cały czas się rozwija. Dopiero po rozmowie z klubem będziemy zastanawiać się nad przyszłością. Davide strzela ważne gole i ma wielkie serce – powiedział w rozmowie ze „Sky”.

W ostatnich miesiącach z Frattesim łączony był Juventus. Zainteresowanie Turyńczyków nadal istnieje, ale temat został odłożony na bok. Klub musi najpierw rozwiązać kwestie dotyczące przyszłości kilku zawodników środka pola. Znacznie bardziej realny wydaje się obecnie transfer do Premier League. Największe zainteresowanie wykazują Newcastle oraz Nottingham Forest, które już wcześniej próbowało sprowadzić reprezentanta Włoch.

Inter oczekuje za pomocnika co najmniej 30 milionów euro, choć niewykluczone, że ostateczna kwota zostanie obniżona dzięki bonusom. Najbliższe spotkanie Beppe Riso z władzami klubu ma wyznaczyć kierunek dalszych działań. Wszystko wskazuje na to, że Frattesi pożegna się z Interem.