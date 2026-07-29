Chelsea zaskakuje na rynku. Romano ujawnił, co dzieje się za kulisami

07:37, 29. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Chelsea szykuje dwa głośne ruchy kadrowe. Londyńczycy są o krok od pozyskania Jordana Hendersona i Danny'ego Welbecka. Finalizacja transakcji wydaje się już tylko kwestią czasu.

Xabi Alonso
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

To ma być nowy plan Chelsea. Dwa głośne nazwiska na finiszu

Chelsea konsekwentnie realizuje plan wzmacniania kadry przed startem nowego sezonu. Jak przekazał Fabrizio Romano na X, klub z zachodniego Londynu jest bardzo blisko dopięcia dwóch transferów, które mają dodać zespołowi nie tylko jakości, ale również ogromnego doświadczenia.

Jednym z zawodników, którzy mają zasilić szeregi The Blues, jest Danny Welbeck. Napastnik Brighton zaakceptował już projekt przedstawiony przez Chelsea i otrzymał zielone światło na przejście badań medycznych. Według wieści znanego dziennikarza piłkarz uzgodnił także warunki dwuletniej umowy, dlatego do pełnego zamknięcia operacji pozostały już jedynie formalności.

Drugim celem londyńskiego klubu jest Jordan Henderson. Doświadczony pomocnik ma opuścić Brentford jako wolny zawodnik, mimo że jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok. Wszystko wskazuje na to, że klub nie będzie robił przeszkód w jego odejściu, a sam piłkarz pozytywnie podchodzi do perspektywy przenosin do ekipy ze Stamford Bridge.

Za sprowadzeniem obu Anglików ma stać Xabi Alonso. Hiszpan chce zwiększyć liczbę liderów w szatni i wzbogacić zespół o zawodników, którzy przez lata występowali na najwyższym poziomie. Jeśli ostatnie szczegóły zostaną dopięte zgodnie z planem, oficjalne komunikaty mogą pojawić się już w najbliższym czasie.

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