Wisła i Wieczysta doszły do porozumienia. Walczyli o tego samego gracza

Elie Youan trafił do Wisły Kraków, ale mógł zostać także nowym graczem Wieczystej. Kluby jednak dogadały się w tej sprawie, co przekazał Piotr Rzepecki z "365 dni o piłce" na kanale "Meczyki.pl".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła i Wieczysta współpracują w ważnej sprawie

Wisła Kraków tego lata przeprowadziła już kilka bardzo ciekawych transferów, a przecież przed nami jeszcze cała druga część okienka transferowego. Wszystko wskazuje na to, że jakieś ruchy w klubie z Reymonta jeszcze będą miały miejsce. Na ten moment jednak zrezygnowano z pozyskania jednego kandydata do środka pola. Wcześniej do klubu dołączył m.in. Elie Youan, ale okazuje się, że wcale nie musiał wylądować w tym krakowskim klubie.

Według informacji, które przekazał Piotr Rzepecki z serwisu „365 dni o piłce” na antenie kanału „Meczyki.pl”, Elie Youan był także na celowniku Wieczystej Kraków, ale oba kluby dogadały się i ekipa Wojciecha Kwietnia odpuściła skrzydłowego.

– Dowiedziałem się, że Elie Youan był też mocno rozpatrywany przez Wieczystą. Finalnie trafił do Krakowa, ale na Reymonta. Był jedynką na listach transferowych zarówno Wisły, jak Wieczystej. Doszło do dialogu na linii Wisła – Wieczysta, żeby Wieczysta tego piłkarza odpuściła – powiedział Piotr Rzepecki z serwisu „365 dni o piłce” na antenie kanału „Meczyki.pl”.

Elie Youan w tym sezonie już zadebiutował w barwach Wisły Kraków rozgrywając kilka minut w starciu z GKS-em Katowice. W poprzednim sezonie dla Hibernian FC zanotował on 23 występy, cztery gole i dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia Francuza na 1,2 miliona euro.

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